Кешбек. Італія повертає гроші за покупки на Різдво

Не упустіть можливості кешбек – повернення грошей за покупки у різдвяний період!

Для боротьби із корона кризою у сфері роздрібної торгівлі, італійський уряд ввів можливість отримання кешбеку, починаючи із 8 грудня 2020.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

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ЩО ТАКЕ КЕШБЕК

Термін кешбек, походить від англійського «повернення готівки». Це миттєве, або відтерміноване повернення покупцю (у грошовій або негрошовій формі) витрат на оплату товарів або послуг.

ПРИНЦИП РОБОТИ КЕШБЕКУ

Після оплати товарів чи послуг, покупець отримує право на виплату частини витрачених грошей, що нараховується миттєво, або в зазначені строки.

Умовою отримання кешбеку є підтвердження про завершеність і безповоротність операції купівлі. Тобто покупець не може відмовитися або повернути товар.

Економічне обгрунтування кешбеку полягає в зацікавленості у підвищенні обсягу продаж.

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ЯК ДІЯТИМЕ КЕШБЕК В ІТАЛІЇ

• Отримати кешбек можна починаючи із 8 грудня 2020;

• Він дає право на повернення 10% витрачено суми;

• Оплату покупок слід робити банківською карткою;

• Акція діятиме до 29 грудня 2020.

Тобто, італійський уряд хоче підвищити платоспроможність населення та допомогти комерсантам у період різдвяного шопінгу.

ОБМЕЖЕННЯ В ОТРИМАННІ КЕШБЕКУ

Кешбек передбачає повернення 10% покупок здійснених кредитною карткою;

Максимальна сума кешбеку складає 150 євро;

Щоб мати право на повернення коштів необхідно здійснити щонайменше 10 покупок;

Максимальний поріг повернення – 15 євро за кожну операцію. Тобто, за кожну покупку вам повернуть не більше 15 євро, незважаючи на загальну суму цієї покупки;

Повернення коштів відбуватиметься лише у магазинах, тобто бонус не розповсюджується на покупки онлайн. Постанова не уточняє типи магазинів, тому скористатися ним можна буде всюди;

Повернення коштів відбуватиметься у лютому 2021 із прямим перерахування на поточний рахунок, який буде вказано під час реєстрації на послугу (або повідомлений пізніше).

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ЯК ОТРИМАТИ КЕШБЕК

Щоб отримати кешбек ви повинні:

мати, в першу чергу, банківський рахунок та картку;

оплачувати ваші покупки слід не готівкою а карткою;

завантажити на ваш смартфон додаток “IO”, та зареєструватися у ньому;

Для реєстрації ви можете використовувати облікові дані SPID.

У додаток слід внести ідентифікаційні дані платіжних інструментів які будуть використовуватися для покупок, тобто ваш фіскальний код, код ібан вашого банківського рахунку, дані вашої банківської картки.

Ця експериментальна пропозиція італійського уряду не закінчиться на Різдво. У 2021 році передбачено ряд інших акцій отримання кешбеку.

®Маріанна Сороневич

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