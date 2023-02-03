Італія дає можливість конвертувати короткотривалі дозволи на проживання у довготривалий дозвіл на роботу чи підприємницької діяльності. Ось як відбувається конвертація дозволів на проживання в Італії у 2023 році.

Про це пише “Українська газета в Італії”.

Щороку в Італії виходить Декрет Флюссі , що дозволяє в’їзд до Італії працівників з-за кордону та обміну (конвертації) типів дозволів на проживання іноземців, які вже перебувають в Італії.

У 2023 році уряд виділив 38 705 квот для несезонної роботи, самозайнятості та перетворення певних категорій дозволів на підлеглість/самозайнятість.

Хто може конвертувати дозвіл на проживання в Італії у 3023 році

На конвертацію типів дозволів на проживання для іноземців, які вже перебувають в Італії виділено 6 600 + 400 місць. Обмін можуть здійснити:

– громадяни країн, що не входять в ЄС, які бажають конвертувати свій дозвіл на сезонну роботу/навчання/стажування/професійну підготовку /довгострокове пермессо, виданий іншою країною Європейського Союзу, у дозвіл на працевлаштування

– громадяни країн, що не є членами ЄС, які бажають конвертувати свій дозвіл на навчання/стажування/тренінг або дозвіл на довгострокове проживання, виданий іншою країною Європейського Союзу, у самозайнятість.

Конвертація у дозвіл на проживання для підлеглої роботи

У разі конвертації у дозвіл на проживання для підлеглої роботи, працівник повинен представити трудовий контракт, підписаний роботодавцем.

Угода повинна бути укладена на бланках, опублікованих на вебсайті Міністерства внутрішніх справ Італії.

Після укладення договору роботодавець повинен буде надіслати відповідне повідомлення про працевлаштування (бланк Mod. UNI-Lav)) відповідно до чинних норм і видати його копію працівникові.

Працівник повинен надіслати Квестурі копію повідомлення разом із заявою про конвертацію дозволу на проживання в дозвіл на працевлаштування.

Процедура конвертації дозволів на проживання в Італії у 3023 році

З 9:00 30 січня до 22 березня 2023 року можливо попередньо заповнити бланки заяв на сайті https://portaleservizi.dlci.interno.it.

Надсилати заяви на конвертацію дозволів на проживання в Італії у 3023 році можна з 27 березня 2023 року на цьому ж сайті. Останній термін їх прийому – 31 грудня 2023 року.

Як правило, прохання розглядаються в хронологічному порядку їх надходження.

Обов’язковою умовою для подання заявок є наявність ідентифікатора SPID.

Прочиитати цю інформацію італійською можна тут.

Підготувала Маріанна Сороневич

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