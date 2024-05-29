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Консульства за кордоном відновили обслуговування українців призовного віку

18 травня відновлено надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном.

Таке розпорядження від МЗС України вже отримали закордонні дипломатичні установи, а кілька тижнів технічної паузи дозволили оновити процедури відповідно до нового законодавства.
Відповідаємо на найбільш поширені запитання щодо запроваджених змін:

Як відбуватиметься надання консульських послуг чоловікам призовного віку?

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають/проживають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг. Разом із необхідними для послуги документами заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

Коли можна не подавати паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг?

Документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках: для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. «білий паспорт»), коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства, або якщо за консульською послугою звертається арештований чи позбавлений волі заявник.

Що робити, якщо немає не лише паперового військово-облікового документа, а й закордонного паспорта?

Для взяття на тимчасовий консульський облік наявність закордонного паспорта обов’язкова. Громадянин має дочекатися 18 червня, коли в електронному кабінеті призовника з’явиться можливість сформувати електронний військово-обліковий документ. Громадяни, які не мають закордонного паспорта, також можуть оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

Більше відповідей знаходьте на сайті МЗС

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