Роботодавці домашніх працівників можуть платити контрибути для домашніх працівниць у тютюнових крамницях (табакеріях).

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Поза тим, контрибути можна сплачувати он-лайн на сайті www.inps.it, або на поштах, користуючисть спеціальними квитанціями, які Інститут соціального забезпечення (Inps) надсилає усім роботодавцям.

Ті, хто не отримав квитанції, можуть замовити їх телефоном 803164, або отримати у будь-якому відділенні Inps. За цим же номером працівник може перевірити чи роботодавець здійснив оплату.

Контрибути домашніх працівників визначаються на підставі погодинної оплати та робочого графіка. Якщо останній не перевищує 24 години на тиждень, контрибути розраховують за трьома рівнями, залежно від погодинної оплати. Якщо працівник зайнятий понад 25 годин на тиждень, сума є фіксованою і незалежною від розміру погодинної оплати.

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Нагадуємо, що роботодавець мусить сплатити повну суму, яка містить і частку, яку сплачує працівник. У таблиці вказано розміри контрибуту, залежно від розміру погодинної оплати. Контрибут без квоти CUAF (cassa unica per gli assegni familiari) виплачують, якщо працівник є одружений із роботодавцем або є його родичем до третього коліна та проживає з роботодавцем.

Ельвіо Паска

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