Контрибути домашніх працівників та доглядальниць в Італії у 2021 році

Контрибути – Внески у Фонд соціального забезпечення (INPS) – для працівників, зайнятих у секторі домашнього господарства в Італії, у 2021 році залишаться такими ж, як у 2020 році.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Від чого залежить розмір контрибутів

Існує кілька факторів, які впливають на розмір внесків, що виплачуються домашнім працівникам.

• типу контракту (тимчасового чи постійного);

• розміру погодинної заробітної плати;

• кількості робочих годин, вказаних у контракті;

• CUAF, сімейних чеків Cassa Unica;

Хто оплачує контрибути

Виплати здійснюються роботодавцями. Пізніше вони можуть вирахувати частку, яку повинен сплатити працівник, із його зарплати.

Коли сплачувати контрибути

Контрибути, як правило, сплачуються щокварталу, чотири рази на рік.

Календар оплати наступним:

з 1 по 10 квітня за перший квартал;

з 1 по 10 липня за другий квартал;

з 1 по 10 жовтня за третій квартал;

з 1 по 10 січня за четвертий квартал.

Розмір контрибутів

У 2021 році розмір контрибутів не відрізняється від попереднього року.

Розмір контрибутів для погодинної і часткової зайнятості

Розмір контрибутів для контрактів із визначеним терміном дії

Заробітна плата домашніх працівників

На початку року було опубліковано мінімальні розміри зарплати доглядальниць та домашніх працівниць у 2021 році в Італії. У цьому році вони, порівняно із попереднім роком, змінюється не значно.

Читайте про мінімальні розміри оплати роботи працівників у секторі домашнього господарства в Італії, які діятимуть до 31 грудня 2021 року тут: Зарплати для доглядальниць та домашніх працівниць у 2021 році в Італії

Нагадуємо, до категорії домашніх працівників належать, домогосподарки, прибиральниці, доглядальниці, садівники, кухарі, дворецькі, шофери, – загалом усі працівників які працюють для сімей.

Детальніше про контрибути читайте тут Circolare n°9 del 25/01/2021

@Маріанна Сороневич

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