Країни ЄС ускладнюють отримання віз для росіян

В Естонії наголосили, що європейська туристична віза – це привілей, а не право.

Росіянам, які хочуть отримати короткострокову візу для в’їзду в ЄС, доведеться платити більше і витримувати додаткову бюрократію. Таке рішення прийняли як компроміс для пом’якшення розбіжностей країн-членів Євросоюзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Чехії запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією і Білоруссю на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі наступного тижня.

Це дозволить росіянам і білорусам як і раніше подавати заявки на короткостроковий в’їзд, однак збільшить час обробки віз і підвищить витрати з 35 євро до 80 євро.

“Отримання європейської туристичної візи – це привілей, а не право людини”, – заявила журналістам у Таллінні прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Вона наголосила, що заборона в першу чергу торкнеться російської “еліти”, яка подорожує з Москви і Санкт-Петербурга.

“Це люди, які мають більший вплив на правлячий режим”, – пояснила Каллас.

Як раніше повідомляв УНІАН, п’ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в’їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону.

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