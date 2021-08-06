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Куди вас не пустять в Італії після 6 серпня без Green Pass

З п’ятниці, 6 серпня 2021 в Італії увійшов у дію сертифікат безінфекційності. Без Green Pass вас не пустять у ряд громадських закладів. 

Без Green Pass закрито вхід у наступні громадські місця

Цей документи необхідний в Італії для участі:

  • • у вечірках;
  • • на цивільних та релігійних церемоніях,
  • • для доступу до будинків перестарілих,
  • • для переїзду та виїзду з територій, віднесених до “червоної зони”, або “оранжевої зони” тощо.
  • • для обслуговування в приміщенні барів та ресторанів за столом,
  • • для відвідання виставок, спортивних змагань, музеїв, закладів та місць культури,
  • • для басейнів, тренажерних залів, оздоровчих центрів,
  • • для участі у ярмарках, фестивалях, конференціях та конгресах,
  • • у спа-центрах та культурно-оздоровчих центрах,
  • • в ігрових зал та казино,
  • • у тематичних та розважальних парках,
  • • для участі у конкурсах на посади державних установ.

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Також Зелений паспорт є обов’язковим для ряду вижів громадського транспорту:

  • • авіарейсів;
  • • кораблів та міжрегіональних паромів,
  • • міжрегіональних транспортних поїздок (за винятком сполучень протоки Мессіна);
  • • у міжміських, нічних та швидкісних поїздах;
  • • в автобусах, якщо маршрут з’єднує понад два регіони;
  • • для оренди таксі з водієм.

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Наявність Зеленого паспорта не вимагатиметься :

• в міському громадському транспорті;
• в автобусах та кораблях і паромах, що курсують в межах одного регіону;
• в автобусах соціальних служб регіонів та муніципалітетів, наприклад, шкільних автобусах.

Маріанна Сороневич

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