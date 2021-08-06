З п’ятниці, 6 серпня 2021 в Італії увійшов у дію сертифікат безінфекційності. Без Green Pass вас не пустять у ряд громадських закладів.

Без Green Pass закрито вхід у наступні громадські місця

Цей документи необхідний в Італії для участі:

• у вечірках;

• на цивільних та релігійних церемоніях,

• для доступу до будинків перестарілих,

• для переїзду та виїзду з територій, віднесених до “червоної зони”, або “оранжевої зони” тощо.

• для обслуговування в приміщенні барів та ресторанів за столом,

• для відвідання виставок, спортивних змагань, музеїв, закладів та місць культури,

• для басейнів, тренажерних залів, оздоровчих центрів,

• для участі у ярмарках, фестивалях, конференціях та конгресах,

• у спа-центрах та культурно-оздоровчих центрах,

• в ігрових зал та казино,

• у тематичних та розважальних парках,

• для участі у конкурсах на посади державних установ.

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Також Зелений паспорт є обов’язковим для ряду вижів громадського транспорту:

• авіарейсів;

• кораблів та міжрегіональних паромів,

• міжрегіональних транспортних поїздок (за винятком сполучень протоки Мессіна);

• у міжміських, нічних та швидкісних поїздах;

• в автобусах, якщо маршрут з’єднує понад два регіони;

• для оренди таксі з водієм.

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Наявність Зеленого паспорта не вимагатиметься :

• в міському громадському транспорті;

• в автобусах та кораблях і паромах, що курсують в межах одного регіону;

• в автобусах соціальних служб регіонів та муніципалітетів, наприклад, шкільних автобусах.

Маріанна Сороневич

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