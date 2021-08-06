З п’ятниці, 6 серпня 2021 в Італії увійшов у дію сертифікат безінфекційності. Без Green Pass вас не пустять у ряд громадських закладів.
Без Green Pass закрито вхід у наступні громадські місця
Цей документи необхідний в Італії для участі:
- • у вечірках;
- • на цивільних та релігійних церемоніях,
- • для доступу до будинків перестарілих,
- • для переїзду та виїзду з територій, віднесених до “червоної зони”, або “оранжевої зони” тощо.
- • для обслуговування в приміщенні барів та ресторанів за столом,
- • для відвідання виставок, спортивних змагань, музеїв, закладів та місць культури,
- • для басейнів, тренажерних залів, оздоровчих центрів,
- • для участі у ярмарках, фестивалях, конференціях та конгресах,
- • у спа-центрах та культурно-оздоровчих центрах,
- • в ігрових зал та казино,
- • у тематичних та розважальних парках,
- • для участі у конкурсах на посади державних установ.
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Також Зелений паспорт є обов’язковим для ряду вижів громадського транспорту:
- • авіарейсів;
- • кораблів та міжрегіональних паромів,
- • міжрегіональних транспортних поїздок (за винятком сполучень протоки Мессіна);
- • у міжміських, нічних та швидкісних поїздах;
- • в автобусах, якщо маршрут з’єднує понад два регіони;
- • для оренди таксі з водієм.
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Наявність Зеленого паспорта не вимагатиметься :
• в міському громадському транспорті;
• в автобусах та кораблях і паромах, що курсують в межах одного регіону;
• в автобусах соціальних служб регіонів та муніципалітетів, наприклад, шкільних автобусах.
Маріанна Сороневич
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