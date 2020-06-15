Куди подавати документи на легалізацію-2020 в Італії

1 червня почалася подача заяв на легалізацію-2020 в Італію, він триватиме до 22:00 15 липня 2020 року.

Зацікавленим не варто поспішати із подачею запиту, адже італійський уряд не встановив максимальної кількості працівників, які зможуть скористатися санаторію, тому легалізуватися зможуть усі, хто має відповідні реквізити.

Куди ж подавати заяви щоб отримати дозвіл на проживання в Італії?

Все залежить від того, до якої категорії працівників ви залежите.

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Якщо заяву подає роботодавець

Якщо громадянина з-поза ЄС легалізує роботодавець, він може подати заяву на легалізацію з 7.00 ранку 1 червня 2020 року до 22.00 15 липня, онлайн, за наступною адресою https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Розглядом запиту займатиметься Єдиний відділ імміграції.

Легалізація громадянина країн ЄС

Роботодавці, які хочуть задекларувати наявність робочих стосунків із італійськими громадянами, чи громадянами країн ЄС, повинні подати заяву з 7.00 ранку 1 червня 2020 року до 22.00 15 липня, онлайн, на сайті Національного інституту соціального захисту (INPS) www.inps.it.

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Якщо заяву подає працівник

Іноземний громадянин, може подавати у випадку, коли в минулому він мав дозвіл на проживання, термін дії проживання якого закінчився після 31 жовтня 2019 року. Якщо такі працівники не мають роботодавця, такі іноземці можуть подати заявку на отримання тимчасового дозволу на проживання, тривалістю на шість місяців (від дати подачі заяви). Ці працівники повинні довести, що в минулому вони працювали до 31 жовтня 2019 року в секторах господарства, яким дозволено легалізацію.

Протягом цих шести місяців працівник повинен укласти робочі контракт і обміняти дозвіл на постійний.

Ці працівники повинні подавати заяву у квестуру, за посередництва Італійської пошти. Вам слід звернутися у відділення, у яких працює Дружнє віконечко (Sportello amico).

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Як подати заяву

Подати заяву можна самостійно, чи за посередництва профільних організацій (профспілок чи патронатів). Відеоінструкцію, підготовлену Міністерством внутрішніх справ, знайдете на моїй сторінці.

Хай щастить усім, хто усі ці роки чекав можливості отримання дозволу на проживання в Італії!

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