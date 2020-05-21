Легалізація в Італії не тотальна. Ось хто зможе отримати пермессо

В Італії вперше за останні вісім років знову оголосили масову легалізацію іммігрантів, які упродовж тривалого часу жили і працювали в країні незаконно (без дозволу на проживання).

Однак легалізувати своє перебування на Апеннінах зможуть лише окремі категорії трудових мігрантів.

Відповідно до урядового указу, ухваленого ввечері 13 травня, запит на отримання тимчасового дозволу на проживання (permesso di soggiorno) можуть подавати:

робітники зі сфери домашніх послуг , які працюють у сім’ях (доглядальниці, прибиральниці, няні),

, які працюють у сім’ях (доглядальниці, прибиральниці, няні), особи задіяні в сільськогоcподарськогому секторі (збирачі врожаю на полях).

(збирачі врожаю на полях). Особи чий дозвіл на проживання завершився після 31 жовтня 2019 року, і його не було поновлено.

Інші категорії працівників легалізуватися не зможуть.

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Якщо у цих працівників немає робочих стосунків, вони можуть самостійно подати на одержання тимчасового дозволу на проживання з терміном дії шість місяців.

За наявності робочих стосунків, видаватиметься постійний дозвіл на проживання із робочих мотивів.

Коли подавати документи

Відповідні документи іноземці або їхні роботодавці зможуть подати до місцевих правоохоронних органів протягом півтора місяця від 1 червня до 15 липня.

Доказ перебування на території Італії

Іммігранту слід буде довести безперервне перебування в країні з 8 березня 2020 року і те, «що не він залишав територію Італії після цієї дати».

Запит на легалізацію можуть подавати і тільки працівники вказаних категорій, за наявності всіх необхідних реквізитів.

За різними даними, легалізація стосуватиметься 300-500 тисяч мігрантів.

Остання масова легалізація в Італії була 2012 року.