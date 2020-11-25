Легалізація в Італії. Уточнено як підтвердити присутність в країні

Однією із основних вимог легалізації 2020 є перебування іноземця на території Італії до 8 березня 2020.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Закон передбачав три способи:

відбір фотодактилоскопічних даних, здійснених поліцією;

наявність Декларації про присутність в країні;

наявність документів, виданих офіційними установами;

Загалом, підтвердити вашу присутність на території країни може документ, виданий (державною установою, чи приватною організацією, яка виконує функції держустанови), у якому вказано ваше ПРІЗВИЩЕ та ДАТА видачі.

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ДАТА ВИДАЧІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ В КРАЇНІ

17 листопада 2020 Департамент цивільних прав та імміграції МВС Італії видав ряд уточнень, серед них таке, що стосується документів, які підтверджують перебування іноземця в Італії до вказаної дати:

«Присутність працівника в Італії до 8 березня 2020 року, повинна бути підтверджена документом датованим близько до цієї дати».

Тобто, якщо ваші документи датовані більш раннім періодом, потрібні додаткові підтвердження, що засвідчують присутність іноземця на території країни на дату близьку до 08 березня 2020.

Уточнення МВС не вказують максимальні чи мінімальні дати, які будуть вважатися дійсними. Проте, якщо ваше підтвердження було датоване кількома роками раніше, вам слід подати додаткову документацію, видану ближче до дати 08 березня 2020 року.

ШТАМП ПРО ПЕРЕТИН КОРДОНУ

Якщо працівник, у якості доказу про присутність подав штам у паспорті про перетин кордону Шенгенської зони (наприклад, кордону Польщі, Угорщини, тощо), а не штамп про перетин кордону Італії, як це вимагає закон, він повинен документально підтвердити свою присутність на території Італії іншим документом, із датою, близькою до 8 березня 2020.

Це уточнення також означає, що для Квестури штампи у паспорті вважаються дійсними, проте лише частково.

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СВІДКИ, ЯК ДОКАЗ ПРИСУТНОСТІ В ІТАЛІЇ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

Указ підкреслює, що доказ присутності в країні повинен бути виданим державними органами, або організаціями, які виконують функції держустанови, на основі офіційних домовленостей.

Усні свідчення приватних осіб братися до уваги не будуть.

Добре продумайте і перегляньте ваші архіви. Якщо документи не збереглися, зверніться в установи, які можуть видати вам довідки на основі їх архівних реєстрів.

Без доказу перебування в Італії до 8 березня 2020 року, ви не зможете легалізуватися.

Якщо ви подали документи, не маючи доказу, ви намарно втратите зусилля і гроші.

Якщо правоохоронні органи виявлять неправдиві свідчення, вони відхилять вашу заяву на легалізацію.

💛💚Бажаю усім хто подав на легалізацію отримати довгоочікуваний дозвіл на проживання!💛💚

®Маріанна Сороневич

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