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Легалізація. Документи та процедура подачі заяви на тимчасове пермессо

Документи та процедура подачі заяви на легалізацію для іноземців, пермессо яких закінчилося після 31 жовтня 2019 року

Іноземці, дозвіл на проживання яких закінчився після 31 жовтня 2019 року, і не був поновлений, або конвертований у інший тип пермессо, і які працювали в галузях, на які розповсюджується легалізація (сільське та домашнє господарство), можуть подати запит на отримання тимчасового дозволу на проживання, яке діятиме лише на національній території Італії, тривалістю шість місяців з дати подання заяви.

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Куди подавати заяву на отримання тимчасового дозволу на проживання в Італії

Подавати заяву на легалізацію слід у один із 5 700 спеціалізованих відділеннях поштового зв’язку, у яких відкрито Дружнє віконечко. Вартість послуг пошти складає 30 євро.

Як подати заяву на тимчасовий дозвіл на проживання в Італії

Перш ніж подати заявку, заявник повинен сплатити одноразовий платіж у розмірі 130,00 євро для покриття витрат на процедуру, використовуючи модель F24 (RECT 2020).

Цей бланк можна безкоштовно взяти у поштових відділеннях або завантажити його з вебсайту за цим лінком


Іноземець повинен заповнити та підписати відповідний набір бланків.

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Умови подачі заяви на тимчасовий дозвіл на проживання в Італії

  • 🗳закордонний паспорт або інший еквівалентний документ виданий консульством України в Італії;
  • 🗳 бути присутнім на національній території до 8 березня 2020 року;
  • 🗳 документально довести, що працювали в галузях, на які розповсюджується легалізація (сільське та домашнє господарство). Про те, які документи слід подати для підтвердження, читайте у попередніх публікаціях на моїй сторінці.

Після подачі заявки на отримання тимчасового дозволу на проживання, іноземцю видадуть квитанцію. Вона замінятиме йому дозвіл на проживання: перебувати на національній території Італії та виконувати роботу у вищезазначених галузях господарства.

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Пізніше іноземця викличуть у квестуру для розгляду його прохання та видачі посвідки на тимчасове проживання.

Цей тимчасовий дозвіл на проживання може бути конвертований у дозвіл на роботу, за умови, якщо іноземець протягом шести місяців знайшов роботодавця і підписав трудовий договір у галузях, на які розповсюджується легалізація (сільське та домашнє господарство).

Хай щастить усім, хто усі ці роки чекав можливості отримання дозволу на проживання в Італії!

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Куди подавати документи на легалізацію-2020 в Італії