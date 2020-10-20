Легалізація трудової міграції в Італії: детальне пояснення

По легалізації , офіційний документ зможуть отримати і працюючі, і безробітні.

Про те, якою є цьогорічна санаторія (легалізація трудових мігрантів) в Італії, розповіла на своїй сторінці у Фейбук журналістка Маріанна Сороневич.

Сектори господарства які підпали під легалізацію

Легалізуватися зможуть працівники наступних секторів господарства: – сільське господарство, – тваринництво, – рибальство, – аквакультура, – допомога людям із захворюваннями або обмеженими можливостями (доглядальниці), – домашні працівники (colf, садівники, мажордоми, шофери, які працюють у сім’ї).

Статус іноземців

Скористатися легалізацією зможуть:

– іноземці, які в минулому мали дозвіл на проживання, але їх дія завершилася і документ не було поновлено;

– особи, які нелегально перебувають на території Італії щонайменше із 8 березня 2020 року. Хто може подати запит Запит може подати: – роботодавець (за наявності),

– працівник, за відсутності робочих стосунків.

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Тривалість дії дозволів на проживання

Якщо у працівника нема роботодавця

Якщо у працівника нема роботодавця, йому видадуть тимчасовий дозвіл на проживання, а його дозвіл на проживання завершився на 31 жовтня 2019 року, йому видадуть тимчасовий дозвіл на проживання на 6 місяців для пошуку роботи.

За цей час працівник повинен знайти роботодавця, готового укласти із ним робочий контракт. Після цього, його тимчасовий дозвіл на проживання конвертують у постійний дозвіл на проживання із робочих мотивів.

Якщо у працівника є роботодавець

Якщо у працівника є роботодавець, йому видадуть постійний дозвіл на проживання на усю тривалість робочого контракту.

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Термін дії дозволів на проживання

Іноземці, які в минулому мали дозвіл на проживання, термін дії якого закінчився, які не виїхали з країни до 8 березня 2020 року, зможуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання для пошуку роботи. Дозвіл на тимчасове проживання може тривати від трьох до шести місяців.

Якщо іноземці, які подають заявку, знаходять роботу, дозвіл на тимчасове проживання перетворюється на дозвіл на проживання на усю тривалість кнтракту.

Тим не менше, хто обирає цю процедуру, повинен продемонструвати, що раніше вже працював у професійних секторах, на які впливає указ легалізації.

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Хто НЕ зможе легалізуватися

– Будуть відхилені заявки роботодавців, засуджених протягом останніх 5 років за сприяння нелегальній імміграції, чи ск’явізації людей. – Якщо працівник не отримає робочий контракт до визначеного періоду.

– Іноземці, засуджені за злочини, передбачені статтею 380 Кримінального кодексу, за злочини проти особистої свободи, за торгівлю наркотиками, за експлуатацію проституції для сприяння імміграції чи нелегальній еміграції.

– Будуть відхилені заявки, заявники яких подали неправдиву інформацію.

®Маріанна Сороневич

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