Легалізація і коронавірус. Чому амністію в Італії проводять саме зараз

В Італії вперше за останні вісім років знову оголосили легалізацію іммігрантів, які упродовж тривалого часу жили і працювали в країні незаконно (без дозволу на проживання).

За різними даними, легалізація стосуватиметься 300-500 тисяч мігрантів.

«Викриття нелегальної праці приведе до створення законних умов роботи для сільгоспробітників та доглядальниць і прибиральниць у наших будинках. Наміри уряду – гарантувати гідність людей, захист законності та нагальних потреб ринку праці», – заявила міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламорджезе.

Положення про легалізацію мігрантів стало частиною урядового указу на 55 мільярдів євро щодо економічної та соціальної підтримки населення і підприємств, потерпілих внаслідок епідеміологічної кризи COVID-19 протягом останніх двох місяців. Документом також передбачена фінансова допомога домашнім працівникам на суму по 500 євро за березень і квітень.

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Указ, який міністри назвали «Перезавантаження», передбачає також надання економічної допомоги (так званий дохід через надзвичайну ситуацію) найбільш нужденним родинам на суму від 400 до 800 євро, залежно від розміру сім’ї.

Згаданий указ мав з’явитися принаймні два тижні тому, але через суперечки в урядовій коаліції, зокрема щодо легалізації іноземних працівників, його ухвалення відкладали.

Спочатку планували узаконити лише сільгоспробітників, згодом через тиск інтелектуалів та профспілок нововведення поширили і на домашніх працівників. Значна частина трудових мігрантів з України задіяна саме у цьому секторі.

В урядовій більшості навіть погрожували розколом через протистояння популістів «Руху 5 зірок». Опозиційні крайньо праві партії «Північна Ліга» і «Брати Італії» категорично проти такого рішення Кабміну.

Проте, основною причиною легалізації є дифіцит італійського бюджету. За час карантину Італія виплачувала субсидії для підтримання прибутку населення. Тепер ці витрати будуть поповнені за рахунок нелегальних працівників. Праціникам, яки мають роботодавця доведеться заплатити 500 євро та заборговані соціальні виплати (їх розмір ще не встановлено).

Остання легалізація в Італії була 2012 року.