Легалізація 2020 в Італії проходить вкрай повільними темпами. Ось якою є динаміка розгляду заяв по “санаторії” нелегальних робочих стосунків.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“, із посиланням на звіт “Ero Straniero” підготовленого групою правозахисних асоціацій Італії на основі статистики Міністерства внутрішніх справ Італії.

На легалізацію було подано 207 000 заяв, 85% із них стосуються домашніх працівників, а 15% – сільського господарства.

Через шість місяців після завершення прийому заяв, по усій Італії було видано лише 1.480 дозволів на проживання. Це складає 0,71% від загальної кількості.

Лише 5-ть відсотків роботодавців і працівників отримали виклик у Префектуру для підписання контракту на проживання.

Майже 40 Префектур взагалі навіть не починали викликати бенефіціарів.

Це означає, що 200 тисяч іноземців в невідомості очікують на результати розгляду їх справ.

Ось статистичні дані стану розгляду заяв на легалізацію по двох основних секторах господарства.

РОЗГЛЯД ЗАЯВ НА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ

Поданих заяв на легалізацію домашніх працівників – 207.708;

Викликано в Префектуру для підписання контракту – 13.244;

Успішно пройшли всі стадії легалізації і подали заяву на отримання дозволу на проживання – 10.701 осіб;

Відхилено 923 заяви;

440 роботодавців відмовилися від легалізації.

РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Поданих заяв на легалізацію працівників у секторі сільського господарства, тваринництва та аквакультури – 12.986;

Кількість запитів, що перебувають на розгляді – 1.175;

Успішно пройшли всі стадії легалізації і подали заяву на отримання дозволу на проживання – 8.887;

Відхилено 980 заяв.

ЩО РОБИТИ ТИМ, ХТО ОЧІКУЄ НА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ

Ті хто очікують результатів санаторії повинні набратися терпіння і зберігати робочі стосунки із роботодавцем, який подав на вас заяву.

Протягом цього часу ви повинні залишатися в Італії. Ваш виїзд може спричинити негативні наслідки.

У наступні дні я опрацюю інші дані, зокрема – статистику розгляду заявок по регіонах Італії, які допоможуть вам зорієнтуватися краще.

Слідкуйте за публікаціями.

Легалізація 2020 в Італії. ЯК ПЕРЕВІРИТИ СТАН РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ

Перевірити стан розгляду вашої справи можна на сайті Міністерства Внутрішніх Справ Італії.

Доступ до особистого кабінету має роботодавець, чи посередницька організація, яка подавала вашу справою через їх код SPID.

Працівник самостійно не може отримати доступу до заяви.

Як перевірити стан розгляду вашої заяви на легалізацію покроково, та що робити далі для отримання дозволу на проживання в Італії читайте у цій статті.

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