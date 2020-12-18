Лотерея магазинних чеків в Італії. На кону 50 мільйонів євро

Що таке лотерея магазинних чеків в Італії, скільки можна виграти, коли починається та як відбуватиметься розіграш

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Починаючи з 1 січня 2021 року італійський уряд запровадив лотерею магазинних чеків із виграшним фондом у 50 мільйонів євро.

Це не звичайна лотерея «Лото», чи “гратта і вінчі”. Вам не потрібно купувати лотерейних білетів, Ось як взяти у ній участь.

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ У НІЙ УЧАСТЬ

Участь у лотереї можуть взяти усі повнолітні жителі Італії, які купують товари чи послуги на суму більшу від одного євро.

Тобто вам достатньо випити капучіно в барі, і ця квитанція братиме участь у лотереї.

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КОЛИ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЛОТЕРЕЯ МАГАЗИННИХ ЧЕКІВ

Лотерея почнеться з 1 січня 2021 року.

Її метою є боротьба із ухиленням від сплати податків. Італійські уряд запровадив бонусний механізм для покупців, які вимагатимуть від продавців касові чеки на покупку.

Ця лотерея зобов’язує продавців реєструвати кожний чек і передавати електронну квитанцію у податкову інспекцію.

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ РОЗІГРАШ

Під час оплати товару чи продукту споживач повинен дати касиру свій особистий код.

Цей код можна виробити на сайті агенції прибутків, спеціально розроблений для проведення лотереї.

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ВИГРАШНИЙ ФОНД ЛОТЕРЕЇ МАГАЗИННИХ ЧЕКІВ



Призи розігруватимуться щомісяця і щотижня. Крім того буде ще один розіграш супер приза в кінці року.

Сума виграшу змінюватиметься, залежно від того чи платили ви готівкою чи банківською карткою.

Якщо ви заплатили карткою, можете виграти щотижня 1 з 15 призів на 25 тисяч євро, один із 11 місячних призів у розмірі 100 тисяч євро.

В кінці року на кону буде розіграно один приз у розмірі 5 мільйонів євро.

Для тих хто платить готівкою призи будуть дещо меншими.

Тобто, уряд стимулює населення користуватися безготівковим розрахунком.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЧИ ВИ ВИГРАЛИ

На сайті лотереї ви зможете проконтролювати активацію коду та побачити чи є ви серед переможців.

Для цього потрібно буде зайти в особистий кабінет, скориставшись обліковими даними SPID, Fiscoonline та CNS.



®Маріанна Сороневич

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