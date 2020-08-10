Лічені дні до завершення легалізації! Отримайте безкоштовну допомогу завдяки додатку Migreat

Сайт Міністерства внутрішніх справ, почав приймати заявки на легалізацію роботи в Італії, починаючи із 12 години дня 31 липня.

За тиждень до завершення прийому було надіслано 159 991 пакетів документів, з них 11 397 уже перебувають на розгляді.

Згідно даних статистичного звіту, оновлених на 31 липня, 87% від загальної кількості заявок (128 719) стосуються домашньої роботи та догляду за людьми.

Підлегла робота у секторі сільського господарства, тваринництва та рибальства, складає лише 13 відсотків прохань.

Середня кількість заявок, представлених за останні п’ятнадцять днів, становить близько 2 400 на день. У найгарячіші моменти в кінці тижня, ця цифра зростала до 3 400 заяв.

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І накінець, хочемо нагадати, що заяви на легалізацію для домашніх працівників можна подавати лише в електронному вигляді за адресою https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.

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