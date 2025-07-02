Журналістку, відому українській спільноті в Італії, нагородили премією “Energie per Roma 2025″, організованою Європейським центром культурних досліджень. Маріанна Сороневич, головна редакторка “Gazeta Ukrainska” та журналістка видання Stranieri in Italia отримала нагороду в категорії Соціальна діяльність за її багаторічну відданість справі інтеграції, підтримки вразливих груп і розвитку міжкультурного діалогу.

Громадянська відзнака за журналістику, що об’єднує

Премія Energie per Roma щороку відзначає громадян, організації й асоціації, які зробили вагомий внесок у культурний, соціальний, мистецький або волонтерський розвиток Риму.

Подія відбулася у приміщенні Представництва Європейського парламенту в Італії “Spazio Europa” — у присутності представників інституцій, зокрема: Регіону Лаціо, CIUPI (Італійська конфедерація інтелектуальних професій), фонду italiani.it та університету eCampus.

Хто така Маріанна Сороневич

Із 2006 року Маріанна очолює Gazeta Ukrainska — головне україномовне медіа в Італії, що стало надійним інформаційним ресурсом для українців і містком між культурами. Через газету й сайт www.gazetaukrainska.com вона веде просвітницьку діяльність і сприяє кращому порозумінню в мультикультурному середовищі Італії.

Серед найважливіших досягнень Маріанни:

Кураторка українського розділу у виданні “Noi Europa dell’Est”;

Лауреатка премії Муніципалітету Риму (2017) за внесок в інтеграцію східноєвропейських спільнот;

Співпраця з телерадіокомпанією RAI щодо матеріалів про Східну Європу й війну в Україні;

Допомога українським біженцям із України у межах проєктів Євроспілки;

Мотивація журі

Журі Європейського центру культурних досліджень мотивували нагородження «За цінний внесок у розвиток італійської спільноти через щоденну і практичну соціальну діяльність, яка з гідністю відповідає на виклики сучасності. Діяльність Маріанни — приклад активного громадянства та любові до Риму.»

Надихаюче визнання

Премія Energie per Roma — це не лише відзнака, а й заклик до кожного жителя Рима долучитися до спільного добра. Історії, як у Маріанни Сороневич, показують, що інклюзивний, обізнаний і солідарний Рим починається з особистої відповідальності та щоденних дій.

Слова подяки від лауреатки

«Я ділю цю нагороду з усіма людьми та організаціями, які щодня творять кращий Рим. Дякую журі за віру в соціальну місію моєї роботи», — сказала Маріанна під час вручення.

З цією нагородою Маріанна Сороневич увійшла до кола прикладових громадян, які перетворюють свою професію на двигун соціальної справедливості — і надихають інших діяти.

Читайте статтю італійською тут

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.