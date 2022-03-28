Медичне обслуговування в Італії біженців із України

Медичне обслуговування в Італії біженців з України та іноземців, що не мають дозволу на проживання, здійснюється на основі індивідуального регіонального коду STP, що ідентифікує пацієнтів та дає їм право на медичні послуги.

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Система охорони здоров’я Італії забезпечує невідкладну, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу при захворюваннях та травмах у державних та приватних акредитованих центрах.

Також можна отримати послуги профілактичної медицини та індивідуальних чи колективних програм охорони здоров’я.

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Код STP може бути виданий вiддiленнями санiтарної служби (ASL) звернувшись у поліклініку (ASL), чи у центри прийому біженців.

Код STP видається після надання особистих даних (не обов’язково мати документ, що засвідчує особу) та дозволяє вам отримувати медичні послуги на рівних умовах із громадянами Італії, тобто пiсля сплати незначної частини витрат (так званий “ticket”), решта витрат покриває держава.

Код STP діє на всій території країни протягом 6 місяців і може бути продовжений. У деяких випадках, послуги надаються безкоштовно.

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Вакцинація біженців із України від COVID-19

Громадяни, які прибули з України, не мають Passenger Locator Form, або сертифікату про повний курс вакцинації від Covid-19, препаратами, визнаними в ЄС, повинні протягом 48 годин з моменту в’їзду на територію країни здати молекулярний або антигенний тест на SARS-CoV-2, якщо це не було зроблено під час в’їзду в Італію.

Зробити тест можна пред’явивши картку STP/ENI, або інший документ, що засвідчує громадянство України. У центрах прийому біженців тест та вакцинація від коронавурусу безкоштовні.

Тести у італіських аптеках коштують 15Є.

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