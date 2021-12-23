Надія на легалізацію: в Італії вийшов Декрет Флуссі

Збулося те, на що сподіваються багато українці в в Італії. 23 грудня 2021 Рада міністрів Італії видала декрет, що дозволяє приїзд у країну працівників із держав, що не входять в ЄС, який українці в Італії називають «Декрет флуссі», або «Флюс».

Він дозволяє приїзд в Італію на роботу 69.700 працівників.

Декрет, де-юре дозволяє приїзд працівників з-за кордону, але де-факто ним користуються для легалізації роботи в Італії.

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Основною його відмінністю від легалізації (санаторії) є те, що працівник повинен повернутися в країну походження, відкрити робочу візу у консульстві Італії в Україні на основі запрошення на роботу італійського роботодавця, а потім – повернутися в Італію і подати на дозвіл на проживання.

Зараз я опрацьовую оригінал тексту Декрету, щоб розповісти його вам у найбільш доступній формі.

Маріанна Сороневич

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