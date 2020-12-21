У період різдвяних та новорічних свят по усій території Італії запроваджуються суворі обмеження соціальної поведінки.

У передсвяткові дні італійців вийшли на вулиці міст для різдвяного шопінгу та прогулянок. Таким чином виникла потенційно небезпечна ситуація збільшення обсягу епідемії коронавірусу.

У зв’язку, із цим італійський уряд ввів жорсткі соціальні обмеження на різдвяні та новорічні свята.

Карантин в Італії діятиме за правилами червоної зони.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Повний lockdown із забороною виходити із дому діятиме 24, 25, 26, 27, 31, грудня, тобто – у період різдвяних свят.

Найсуворіші правила обмеження соціальних контактів також діятимуть 1, 2, 3, січня, тобто – на Новий рік.

Вся Італія втретє повертається у червону зону 5 та 6 січня – на Епіфанію.

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Гарна новина для українців в Італії те, що хоча на Святвечір ми не можемо зустрітися із друзями, на Українське Різдво, 7 січня, це буде можливим.

Читайте у наступних публікаціях що буде дозволено на свята та у передсвяткові дні в Італії.

Загалом,

Карантин в Італії передбачає закриття всіх другорядних магазинів, а також ресторанів і барів, заборону на поїздки всередині регіонів та між ними.

Людям буде дозволено залишати свої будинки тільки з важливих причин, таких як робота, відвідування лікаря або покупка предметів першої необхідності.

Загалом, діятимуть ті ж правила, за якими ми жили під час повного локдауну на цьогорічний Великдень. Тобто, входити із дому заборонено, за винятком нагальних потреб. Із собою треба мати бланк автосертифікату.

Порушення карантинних правил коштує від 400 до 3.000Є.

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