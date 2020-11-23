На час Різдва, регіони Італії змінять кольори карантину

В перших числах листопада італійський уряд посилив правила карантину, щоб дати можливість жителям країни вільніше зустріти Новий Рік, Різдво та Епіфанію.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Заходи карантину, дали позитивний результат: статистика поширення коронавірусу покращилася. Зокрема, його ключовий маркер – індекс репродукції вірусу RT.

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Якщо статистика поширення коронавірусу покращуватиметься і надалі, регіони Пьемонте Ломбардія, Вал Д’Аоста і Калабрія можуть прийти із червоної у помаранчеву зону вже із 27 листопада, або з 3 грудня.

Сицилія і Пулья, які зараз у помаранчевій зоні, з грудня можуть перейти у жовту зону.

Термін перебування Тоскани і Кампанії у червоній зоні карантину завершується 29 листопада.

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Термін перебування у помаранчеві зоні регіонів Емілія-Романья та Марке завершується 29 листопада.

На даний час в’їзду і виїзд із червоних та помаранчевих регіонів заборонений за винятком поважних термінових причин.

На Різдво, уряд розглядає можливість обмеженого відкриття кордонів між регіонами в жовтій та помаранчевій зоні, для возз’єднання сімей та близьких родичів (батьки, дружина чи діти) на свята. Цей дозвіл діятиме один тиждень.

На Різдво комендантську годину продовжать до 24.00, щоб дозволити віруючим взяти участь у релігійній відправі.

На Новий рік, 31 грудня, організація вечірок буде заборонена. Коли почнеться комендантська година у цей день, на даний час ще не встановлено.

Майже через 11 місяців після початку пандемії в Італії зареєстровано понад мільйон випадків Covid-19. Показник RT є орієнтиром для політичних рішень, які мають стримувати поширення вірусу.

Сподіваємося, що динаміка епідпроцесу буде покращуватися, і всі ми зможемо зустріти Різдво із гарним настроєм.

®Маріанна Сороневич