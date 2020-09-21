На що підуть контрибути, виплачені за легалізацію в Італії

Указ Міністерства праці та соціальної політики, опублікований в Офіційному віснику від 8 вересня 2020 р., встановив суми контрибутів, які повинні заплатити роботодавці, що подали заяву на легалізацію домашніх працівників та робітників сільського господарства.

Виплата контрибутів є частиною виплат, передбачених процедурою легалізації трудових відносин.

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НА ЩО ПІДУТЬ КОНТРИБУТИ

Суми будуть розподілені наступним чином:

✅1/3 суми піде у державний бюджет, в якості оподаткування;

✅1/3 суми до Національного інституту соціального захисту (INPS).

✅1/3 суми INPS, для майбутніх соціальних виплат працівнику.

Дві останні частини зараховуються на рахунок працівника і будуть в майбутньому витрачені зокрема, на допомогу по безробіттю, пенсію, тощо.

Нагадую, у випадку відмови у легалізації працівника по будь-якій причині, оплачені кошти повертатися не будуть.

Маріанна Сороневич

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