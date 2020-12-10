Неробочі дні в Італії у грудні і січні

Усі аспекти роботи в Італії законодавчо визнані у збірці законів «Національний контракт для домашньої роботи для кожного із секторів господарства.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

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СВЯТКОВІ ДНІ

У грудні та січні передбачено наступні неробочі дні для усіх категорій працівників:

7 ГРУДНЯ * ПОНЕДІЛОК САНТ’АМБРОДЖО (Тільки для муніципалітету Мілана прилеглих територій)

8 ГРУДНЯ, вівторок – НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ

25 ГРУДНЯ п’ятниця – РІЗДВО

26 ГРУДНЯ субота – святого Стефана

1 СІЧНЯ п’ятниця – НОВИЙ РІК

6 СІЧНЯ середа – ЄПІФАНІЯ

Ці дні є не робочими. У разі, якщо ви працюватимете у святкові дні, вам повинні оплатити їх як робочий день + надбавку.

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ПЕРЕДСВЯТКОВІ ДНІ

Для більшості категорій працівників передбачено скорочений робочий грофік у переддень свята.

Проте, у національному контракті для домашніх працівників категорію “передсвяткових днів” не передбачено, тому доглядальниці та домашні працівників повинні працювати 24 грудня та 31 грудня за повним графіком.

Якщо роботодавець просить робітника працювати у святкові дні, крім звичайної оплати він повинен платити надбавку у 60 відсотків.

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