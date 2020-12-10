Неробочі дні в Італії у грудні і січні

Усі аспекти роботи в Італії законодавчо визнані у збірці законів «Національний контракт для домашньої роботи для кожного із секторів господарства.
Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“
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СВЯТКОВІ ДНІ
У грудні та січні передбачено наступні неробочі дні для усіх категорій працівників:
7 ГРУДНЯ * ПОНЕДІЛОК САНТ’АМБРОДЖО (Тільки для муніципалітету Мілана прилеглих територій)
8 ГРУДНЯ, вівторок – НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ
25 ГРУДНЯ п’ятниця – РІЗДВО
26 ГРУДНЯ субота – святого Стефана
1 СІЧНЯ п’ятниця – НОВИЙ РІК
6 СІЧНЯ середа – ЄПІФАНІЯ
Ці дні є не робочими. У разі, якщо ви працюватимете у святкові дні, вам повинні оплатити їх як робочий день + надбавку.
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ПЕРЕДСВЯТКОВІ ДНІ
Для більшості категорій працівників передбачено скорочений робочий грофік у переддень свята.
Проте, у національному контракті для домашніх працівників категорію “передсвяткових днів” не передбачено, тому доглядальниці та домашні працівників повинні працювати 24 грудня та 31 грудня за повним графіком.
Якщо роботодавець просить робітника працювати у святкові дні, крім звичайної оплати він повинен платити надбавку у 60 відсотків.
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