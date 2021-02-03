Нова авіакомпанія запустить два маршрути в Україну з Італії

Нова авіакомпанія Lumiwings планує запустити два рейси в Україну з Італії у літньому сезоні 2021 року.

Про це пише Економічна правда.

За даними компанії TAL Aviation Group, що представлятиме інтереси авіаперевізника в Україні, в червні він почне літати з Форлі і Перуджі в Одесу. Рейси заплановані два рази в тиждень: щопонеділка і щоп’ятниці.

Повідомляється, що продаж квитків відкриють незабаром. У ціну перевезення внесуть ручну поклажу 8 кг і одне місце багажу вагою до 23 кг.

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Сама авіакомпанія створена в Греції, і раніше виконувала рейси на замовлення інших авіаперевізників.

Зазначимо, що місто (та муніципалітет) Форлі є столицею провінції Форлі-Чезена і знаходиться у регіоні Емілія-Романья. Воно розташоване на відстані близько 270 км на північ від Риму, 65 км на південний схід від Болоньї. А місто ( і муніципалітет) Перуджа – столиця провінції Перуджа. Розташована у регіоні Умбрія на відстані близько 140 км на північ від Рима.

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