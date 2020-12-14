Нові обмеження в Італії. На свята вся країна стає червоною зоною

Уряд вводить нові обмеження, щоб запобігти третьої хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

У ці передсвяткові дні італійців вийшли на вулиці міст для різдвяного шопінгу та прогулянок. Таким чином виникла потенційно небезпечна ситуація збільшення обсягу епідемії коронавірусу.

У зв’язку, із цим італійський уряд готується ввести жорсткі соціальні обмеження на різдвяні та новорічні свята.

Міністр охорони здоров’я Роберт Сперанца, закликає жителів в Італії продемонструвати дух згуртованості та почуття відповідальності. Пригадати всі жертви, які довелося зробити до цього часу, щоб не допустити їх повторення.

ЗАБОРОНА ПОДОРОЖЕЙ

Уся територія Італії вважатиметься червоною зоною 25, 26 грудня та 1 січня. У ці дати буде повна заборона переїзду між регіонами і комунами.

Можливість подорожей, на дистанції не більше 30 км, збережеться лише для малих муніципалітетів.

ОБМЕЖЕННЯ ВУЛИЧНИХ ГУЛЯНЬ

У святковий період буде посилено контроль на вулицях, щоб запобігти вуличним гулянням та зібранням людей на площах міст.

Багато площ і вулиць, де зазвичай відбуваються зимові святкування, буде закрито. На цих вулицях також закриють бари і ресторани.

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ЧЕРВОНІ ЗОНИ

Більшість регіонів Італії на цьому тижні переходять у жовту зону, проте у переддень та на свята, правила соціальної поведінки будуть жорстоко обмежені.

Імовірно, що на свята всюди по Італії переведуть правила помаранчевої зони.

Із 19-20 грудня закриють бари ресторани кафе кондитерські. Відкритими залишатимуться аптеки, тютюнові крамниці, газетні кіоски та продуктові магазини.

Нові обмеження будуть підтверджені законодавчо у найближчий час.

Нагадуємо,

Уряд Італії планує провести масову безкоштовну вакцинацію від коронавірусу на початку наступного року.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

Уряд країни має змогу закупити 202 мільйони доз вакцин проти Covid від різних компаній. Інформаційна кампанія уже почалася. Зокрема, на площах великих міст будуть встановлені інформаційні намети.

®Маріанна Сороневич

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