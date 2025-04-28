Європарламент і Рада ЄС узгодили зміни: цифрова водійська посвідка, новий термін дії, нові правила для молодих водіїв

Європейський Союз оновлює правила видачі водійських посвідчень. Після досягнення згоди між Європейським парламентом і Радою ЄС, вже найближчим часом набудуть чинності нові директиви. Зміни торкнуться як неопитних водіїв, так і процедур видачі водійських прав, вікових вимог і введення цифрового посвідчення водія.

Основні зміни для посвідчень водія у ЄС

Цифрове водійське посвідчення

З’явиться електронна версія водійських прав, яка буде доступна через European Digital Identity Wallet. Вона стане чинною в усіх країнах ЄС, однак фізична пластикова посвідка залишиться в обігу. Кожен водій зможе користуватися обома варіантами — цифровим і паперовим. Запуск цифрової версії очікується до кінця 2030 року.

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Термін дії водійських прав

Термін дії водійських посвідчень збільшиться з 10 до 15 років — і для фізичного, і для цифрового формату. Виняток: якщо посвідка використовується як документ, що посвідчує особу, термін залишиться 10 років.

Водіння з 17 років

Буде запроваджено можливість керувати автомобілем з 17 років, але лише в межах режиму супровідного водіння (за присутності досвідченого водія).

Зміни для нещодавно отриманих водійських прав

Посилення контролю для недосвідчених водіїв

Пробний період для недосвідчених водіїв (неопатентованих) збільшиться до мінімум 2 років. Протягом цього терміну передбачені жорсткіші санкції за порушення, зокрема за кермування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Медичні огляди

ЄС планує гармонізувати медичні вимоги до водіїв у різних країнах-членах для підвищення безпеки на дорогах.

Нові вікові вимоги для водіїв вантажівок і автобусів

Щоб вирішити проблему нестачі водіїв, змінюється мінімальний вік для отримання професійних категорій:

Категорія C (вантажівки) — з 21 до 18 років , за умови супроводу досвідченого водія .

— з , за умови . Категорія D (автобуси) — з 24 до 21 року, також за супроводу.

Спрощення отримання водійського посвідчення в іншій країні ЄС

Планується спростити процедуру отримання прав у країнах, де особа не є резидентом, що дозволить громадянам ЄС легше адаптуватися під час переїзду або роботи в іншій державі-члені.

Висновок

Зміни до водійських посвідчень в Європейському Союзі спрямовані на зручність, безпеку та цифровізацію. Очікується, що нові правила остаточно наберуть чинності після формального затвердження Комітетом постійних представників (Coreper) і Європарламентом.

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