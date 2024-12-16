Номери екстрених служб в Італії: повний гід для українців

Якщо ви опинилися в надзвичайній ситуації в Італії, важливо знати, як діяти та до кого звертатися. Використовуйте національні номери екстрених служб для оперативної допомоги:

118 – Швидка медична допомога.

– Швидка медична допомога. 113 – Поліція.

– Поліція. 115 – Пожежна служба.

Екстрена служба 112

У регіонах Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, П’ємонт, Сицилія, Валле-д’Аоста та Трентіно-Альто-Адідже доступний єдиний номер екстреної допомоги – 112.

Цей номер також діє як універсальний екстрений контакт в Європі. Ви можете:

Ви модете завантажити безкоштовний додаток 112 для Android, Microsoft або iOS через офіційний вебсайт.

Гендерне насильство та переслідування

Для боротьби з гендерним насильством чи переслідуванням доступний номер 1522.

Зателефонуйте 1522 або відвідайте офіційний сайт.

або відвідайте офіційний сайт. Чат із оператором доступний через опцію «Відкрити чат» на головній сторінці.

Завантажте додаток 1522 для вашої платформи.

Ця гаряча лінія працює цілодобово і підтримує кілька мов: італійську, англійську, французьку, іспанську та арабську.

Захист дітей та неповнолітніх

Організація Save the Children надає підтримку дітям та підліткам:

800141016 (з мобільних операторів).

(з мобільних операторів). +393512202016 (для користувачів Lyca Mobile).

Лінія працює з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 17:00, і доступна різними мовами, включаючи італійську, арабську, тигринья тощо.

Захист від торгівлі людьми та трудової експлуатації

Жертвам торгівлі людьми та трудової експлуатації доступна гаряча лінія 800290290.

Для користувачів Lyca Mobile: +393427754946.

Оператори працюють цілодобово та пропонують допомогу на багатьох мовах, зокрема українською, російською, нігерійською та іншими.

Якщо ви постраждали від трудової експлуатації у сільському господарстві, зателефонуйте на номер 800939000 або напишіть на WhatsApp: +393509092008.

Підтримка для ЛГБТКІ+ спільноти

Організації Il Grande Colibrì та Migra Arcigay надають орієнтацію, юридичну допомогу та підтримку:

Email : info@ilgrandecolibri.com / migra@arcigay.it.

: info@ilgrandecolibri.com / migra@arcigay.it. Телефон для зв’язку з Migra Arcigay: +393487669298.

Психологічна підтримка

Для отримання психологічної допомоги звертайтеся до Ipso Care через їхню гарячу лінію. Послуги доступні з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00, багатьма мовами.

Повідомлення про дискримінацію

Для випадків дискримінації доступна гаряча лінія UNAR:

Телефонуйте 800901010 .

. Подайте запит онлайн.

Юридична підтримка від ASGI:

Юридична та адміністративна допомога

Організація Diaconia Valdese пропонує підтримку у правових питаннях. Звертайтеся за номером +393441874631 або електронною поштою: virtualcenter@diaconiavaldese.org.

Карти сервісів та корисна інформація

Juma Map – інтерактивна карта адміністративних послуг, центрів допомоги та мовних шкіл.

– інтерактивна карта адміністративних послуг, центрів допомоги та мовних шкіл. Trovasocial – пошук послуг, таких як роздача їжі та громадські душові.

Для додаткової інформації про місцеві служби ви можете звернутися до відповідних установ, таких як Questura, територіальна комісія чи поштове відділення (ufficio postale).

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