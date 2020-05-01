Носіння захисних масок в Італії стало (майже) обов’язковим

Для переходу у другу стадію карантину, італійський уряд ввів правило носіння захисних масок у громадських місцях.
Це стосується місця роботи, громадського транспорту, маленьких крамниць, та ін.
У закладах у яких неможливо уникнути близького контакту (наприклад перукарнях та центрах краси) їх носитимуть як клієнти, так і працівники.
Носіння маски є не обов’язковим, якщо є можливість дотримуватися дистанції безпеки.
Для дітей, обов’язок носіння маски починається із 6 років.
Можна користуватися будь-яким типом масок. Наприклад:
- багаторазовими
- респіраторами
- хірургічними масками
- саморобними масками
- шарфами
- ін.
У аптеки Італії надійдуть у продаж хірургічні маски. Їх ціна не може перевищувати 0,50Є + 22% (IVA). Ці маски відповідатимуть стандарту UNI EN 14683.
Маріанна Сороневич
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