Носіння захисних масок в Італії стало (майже) обов’язковим

Для переходу у другу стадію карантину, італійський уряд ввів правило носіння захисних масок у громадських місцях.

Це стосується місця роботи, громадського транспорту, маленьких крамниць, та ін.

У закладах у яких неможливо уникнути близького контакту (наприклад перукарнях та центрах краси) їх носитимуть як клієнти, так і працівники.

Носіння маски є не обов’язковим, якщо є можливість дотримуватися дистанції безпеки.

Для дітей, обов’язок носіння маски починається із 6 років.

Можна користуватися будь-яким типом масок. Наприклад:

багаторазовими

респіраторами

хірургічними масками

саморобними масками

шарфами

ін.

У аптеки Італії надійдуть у продаж хірургічні маски. Їх ціна не може перевищувати 0,50Є + 22% (IVA). Ці маски відповідатимуть стандарту UNI EN 14683.

Маріанна Сороневич

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