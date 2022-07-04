Після надання Україні статусу країни-кандидата в члени ЄС, зокрема в швидкому часі можливе визнання водійських посвідчень.

Українців за кордоном облетіла звістка: «Наші водійські права визнаватимуться в ЄС!». Розбираємося, що відомо на цей час.

Конвертація українських посвідчень водія в Італії

Дотепер, громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте із обмеженнями. Наприклад, в Італії ними можна було користуватися лише протягом одного року офіційної резиденції в країні.

Крім того, іммігранти можуть конвертувати українські посвідчення, якщо їх резиденція в країні є меншою, як чотири роки. Якщо ж тривалість резиденції в Італії складає понад 4 років, слід здавати теоретичний і практичний іспит.

Читайте також: Як виробити посвідчення водія в Італії

Чого очікувати українським водіям

Після надання Україні статусу країни-кандидата в члени ЄС, для її громадян відкриваються численні нові можливості.

Зокрема, українські водійські посвідчення визнаватимуться на території блоку, в рамках угоди про лібералізацію автоперевезень, відому як «транспортний безвіз».

Це означає, Україна і Євросоюз звільняють власників водійських посвідчень, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Це важливо для тих українців, котрі мають водійські посвідчення старого зразка.

Читайте також: Змінено правила дорожнього руху в Італії. Що треба знати водіям

Коли чекати визнання водійських посвідчень

Верховна Рада України повідомила, що євродепутати проголосують за тимчасові заходи щодо посвідчень водія, виданих в Україні, цього пленарного тижня.

Також, слід взяти до уваги, що визнання українських посвідчень водія НЕ БУДЕ АВТОМАТИЧНИМ. Слід буде зачекати завершення ратифікаційних процедур. Лише тоді будемо знати усі деталі.

Маріанна СОРОНЕВИЧ

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторунку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.