Орендна плата та виселення боржників, під час карантину в Італії

Надзвичайна ситуація в Італії знизила прибуток багатьох сімей, тому вони не в стані оплатити щомісячну орендну плату.

Відсутність знижок для орендарів

На даний момент не існує закону, який би визнавав право орендарів, або обов’язок орендодавців, переглянути розмір орендної плати.

Жодних поступок не передбачено для пенсіонерів, студентів, які повернулися до своїх сімей, або для тих, хто працює із дому.

Що робити тим, хто опинився у фінансовій скруті?

Домовленості між орендодавцем та орендарем

Основним обов’язком орендаря є забезпечення своєчасної оплати орендної плати. Проте у надзвичайній ситуації, пов’язаній із пандемією Covid-19 можна вдатися до особливих правил.

В цей складний період, рішення про оплату повинно бути досягнуто шляхом домовленості міє сторонами орендних відносин: з одного боку – орендар, зацікавлений у подальшому проживанні у будинку; з іншого – орендодавець, який також хотів би продовжити договір оренди.

Стаття 1467 Цивільного кодексу Італії пропонує дієвий засіб у випадку надзвичайних та непередбачуваних подій.

Якщо сторони не бажають розірвати договір, вони мають можливість тимчасово чи назавжди змінити його умови.

Відстрочення орендної оплати

Орендар може на законних підставах вимагати відстрочення платежів після терміну, передбаченого договором до кінця надзвичайної ситуації, викликаної коронавірусною інфекцією (пункт 12 статті 1256 Цивільного кодексу Італії).

Нові умови орендного договору

Можна також домовитися про нові умови договору.

Орендар повинен першим сформулювати свої пропозиції, виходячи із його економічних можливостей.

Було б справедливим зниження плати за весь період, протягом якого зберігатиметься небезпека вірусу.

Завершення цього періоду неможливо передбачити, тому, не виключені судові спори між орендарями та орендодавцями у майбутньому.

Експерти радять укласти новий контракт, враховуючи теперішні умови.

Крім зниження орендної плати, це дозволить орендодавцям уникнути сплати податків із прибутку.

Можливість зниження орендної плати, в разі труднощів із оплатою орендарем, допускається незалежно від виду оренди (для проживання чи комерційної діяльності).

Укладення та реєстрація угоди

Під час написання нового договору необхідно:

послатися на існуючий договір, із зазначенням даних орендодавця та орендаря,

повідомити про первісно встановлену плату та зменшену суму, про яку ви домовились,

вказати кількість місяців, протягом яких орендар сплачуватиме меншу суму.

Щоб не виходити із дому та не зустрічатися особисто, ви можете обмінятися текстом угоди електронною поштою та потім підписати та просканувати її.

Реєструючи угоду, власник сплачуватиме податки лише із нової орендної плати Таким чином, буде зменшено суму податків із прибутку.

Для реєстрації необхідно заповнити бланк Modello 69, розміщений на веб-сайті Agenzia delle Entrate.

У необхідно необхідно вказати дані договору оренди та реєстраційні коди, відображені на бланку RLI. Потім слід додати текст нової угоди та надіслати усе до відділу, у якому ви реєстрували попередній орендний договір.

Новий договір повинен бути зареєстрований протягом 30 днів.

Виселення із квартири

Урядовий указ «Догляд за Італією» встановлює заборону насильного виселення орендарів до 30 червня 2020 року (як із житлових, так і нежитлових приміщень).

Якщо орендар більше не всані сплатити оренду плату, він може розірвати контракт із поважної причини. Однак, він повинен сплатити за завчасне розірвання, як це зазначено у контракті.

Іалія надає можливість отримання державної субсидії на орендну плату. Про це ви можете прочитати у першому коментарі до цього посту.

Маріанна Сороневич

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