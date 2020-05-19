Італія із дня на день очікує вихід легалізації іммігрантів. Ось основні пункти, які повинні знати ті, хто планують нею скорисатися.

Сектори господарства які підпадають під легалізацію:

Легалізуватися зможуть працівники наступних секторів господарства:

• сільське господарство,

• тваринництво,

• рибальство,

• аквакультура,

• допомога людьми із захворюваннями або обмеженими можливостями (доглядальниці),

• домашні працівники (colf, садівники, мажордоми, шофери, які працюють у сім’ї)

Статус іноземців

Скористатися легалізацією зможуть іноземці які:

• перебувають на території і мають нелегальні трудові відносини, за умови, що поліція зняла їх фотодиталоскопічні дані до 8 березня 2020.

• Іноземці, які в минулому мали дозвіл на проживання, але їх дія завершилася після 31 жовтня 2019 і документ не було поновлено. Ці особи, повинні перебувати на території Італії на 8 березня 2020 року і не покидати її із того часу.

Хто може подати запит на легалізацію

Запит може подати:

• роботодавець (за наявності) італієць, або громадянин країни ЄС (із довготривалим дозволом на проживання, виданим згідно параграфу 9 декрету від 25 luglio 1998, n. 286, і наступних змін).

• сам працівник, за відсутності робочих стосунків.

Тривалість дії дозволів на проживання

Якщо у працівника нема роботодавця

Якщо у працівника нема роботодавця, йому видадуть тимчасовий дозвіл на проживання, а його дозвіл на проживання завершився на 31 жовтня 2019 року, йому видадуть тимчасовий дозвіл на проживання на 6 місяців для пошуку роботи. За цей час працівник повинен знайти роботодавця, готового укласти із ним робочий контракт. Після цього, його тимчасовий дозвіл на проживання конвертують у постійний дозвіл на проживання із робочих мотивів.

Якщо у працівника є роботодавець

Якщо у працівника є роботодавець, йому видадуть постійний дозвіл на проживання на усю тривалість робочого контракту.

Коли подавати запит

Запит слід подавати із 1 червня по 15 липня.

За відсутності роботодавця, для отримання тимчасового дозволу на проживання, запит слід подати у Квестуру.

Якщо у вас є роботодавець, запит слід подавати у національний інститут соціального захисту Inps і Єдиний відділ по імміграції (sportello unico per l’immigrazione).

Детальніше про подачу запитів читайте у наступних публікаціях

Вартість легалізації

Якщо запит подаватиме роботодавець, що виявить бажання укласти робочий контракт, він повинен сплатити 400Є за кожного працівника та одноразовий внесок що коментуватиме податкової виплати (цю суму ще не визначено).

Якщо іноземець не має роботодавця, він подаватиме запит самостійно, сплативши 160 Є.

Термін дії дозволів на проживання

Іноземці, які в минулому мали дозвіл на проживання, термін дії якого закінчився, які не виїхали з країни до 8 березня 2020 року, зможуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання для пошуку роботи. Дозвіл на тимчасове проживання може тривати від трьох до шести місяців.

Якщо іноземці, які подають заявку, знаходять роботу, дозвіл на тимчасове проживання перетворюється на чотиримісячний дозвіл на проживання. Тим не менше, хто вживає цю процедуру, повинен продемонструвати, що раніше вже працював у професійних секторах, на які впливає указ.

Коли слід подати заявку

Усі заявки мають бути подані з 1 червня по 15 липня. Якщо роботодавець подає заяву, йому доведеться сплатити одноразовий внесок у розмірі 400 євро за кожного працівника.

Якщо, з іншого боку, іноземець подає заявку, йому доведеться заплатити 160 євро.

Хто НЕ зможе легалізуватися

• Буде відхилено заявки роботодавців, засуджених протягом останніх 5 років за сприяння нелегальній імміграції, чи ск’явізації людей.

• Якщо працівник не отримає робочий контракт до визначеного періоду.

• Іноземці, засуджені за злочини, передбачені статтею 380 Кримінального кодексу, за злочини проти особистої свободи, за торгівлю наркотиками, за експлуатацію проституції для сприяння імміграції чи нелегальній еміграції.

• Будуть відхилені заявки, заявники яких подали неправдиву інформацію.

Текст “Decreto Rilancio” знайдете тут: Частина, яка стосується легалізації є у Art.110-bis Emersione di rapporti di lavoro на 192 сторінці.