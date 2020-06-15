Якщо ви потребуєте правової допомоги із приводу легалізації в Італії, пропонуємо вам юридичну консультацію в україномовних юристів.

Консультація проходитиме у відео режимі, у зручній для вам програмі (FB Messenger, Telegram, WhatsApp, Wiber).

Ви зможете поставити запитання та отримати компетентні відповіді, конкретно у вашому випадку. Чітко зрозумієте які документи потрібно підготувати, правове роз’яснення процедури та інші нюанси, які допоможуть вам подати заяву на легалізацію належним чином.

Прошу вказати місто вашого проживання та контактний номер телефону а також коротко викласти суть проблеми.

Українські експерти імміграційного права Італії розглянуть ваш запит та, у разі потреби, допоможуть із подачею заяви на легалізацію.

Вартість консультації 50€

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