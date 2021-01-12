Отримайте субсидію на купівлю окуляр та лінз в Італії

Субсидію на купівлю окулярів та контактних лінз в Італії передбачено у бюджеті на 2021 рік. Ось хто може нею скористатися в Італії.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

ЩО ТАКЕ БОНУС НА ОКУЛЯРИ ТА КОНТАКТНІ ЛІНЗИ

Субсидія на купівлю окулярів та контактних лінз у 2021 році передбачено бюджетом Італії.

Уряд виділив для ваучерів на знижку, 15 мільйонів євро протягом трьох років, з 2021 до 2023 року.

Річний бюджет цієї субсидії складає 5 мільйонів євро. Тобто, знижка надаватиметься до вичерпання цієї суми.

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ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ НА ОКУЛЯРИ

Отримати знижку можна в магазинах, які є учасниками ініціативи із 2021 по 2023 роках.

Субсидія поширюється тільки на оптичні коригуючі окуляри чи лінзи.

Бонус не стосується сонцезахисних окуляр.

Для отримання бонусу на окуляри, сімейний показник Isee повинен дорівнювати, або бути нижчим 10.000 євро.

РОЗМІР СУБСИДІЇ НА КУПІВЛЮ ОКУЛЯРІВ

Субсидія на купівлю окулярів у 2021 році складає 50€ на особу.

Ви можете отримати її не як відрахування від податків, а як пряму знижку ціни на купівлю окулярів, чи контактних лінз.

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ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ

Додаткову інформацію про методи та критерії виплати субсидії ще не опубліковано.

Вони будуть визначені у спеціальному указі Міністерства охорони здоров’я у погоджені з Міністерством економіки та фінансів.

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Нагадуємо, італійський уряд передбачив у бюджеті на наступний 2021 рік ряд субсидій та соціальну допомогу, якими також зможуть скористатися українці які живуть у країні. Загальна сума, яку Уряд виділив на субсидії у бюджеті на наступний рік (Legge di Bilancio) складає 38 млрд євро. Читайте перелік субсидій тут.

®Маріанна Сороневич

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