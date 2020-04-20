Як отримати допомогу на оплату оренди житла, хто може подавати заяву та як це зробити.

Субсидію на орендну плату передбачено в указі Cura Italia, для цього уряд виділив 46 мільйонів євро.

Міністерство інфраструктури та транспорту доручило розподіл субсидії регіональним адміністраціям, а ті, в свою чергу, передали повноваження муніципалітетам.

Отримати субсидію зможуть орендарі, які уклали офіційний контракт, але не мають змоги оплатити орендну плату.

Отримати субсидію зацікавлений може безпосередньо, або через агентство нерухомості.

Як це діятиме в межах Італії

В зв’язку із тим, що впровадженням постанови займається місцева влада, у введенні в дію можливі регіональні відмінності.

Дізнатися деталі реквізитів та час реальної подачі заяви, можна буде після офіційного повідомлення вашого муніципалітету.

Для прикладу, розглянемо як діятиме ця субсидія у регіоні Лаціо

Подати заяву можна до 31 грудня 2020.

Бенефіціари субсидії

– В першу чергу її отримуватимуть громадяни та сім’ї з доходами ISEE до 14 000 євро. Негайно отримають допомогу ті, кого ще до епідемії було поставлено у список (graduatoria) на подібну підтримку. Усім іншим доведеться почекати терміну завершення бюрократичного процесу.

– У другу чергу, допомогу надаватимуть громадянам, сумарний сімейний прибуток яких зменшився щонайменше на 30% у період із 23 лютого до 31 травня 2020, у порівнянні із цим же періодом попереднього року. Прибуток не повинен перебільшувати 7 000 євро на триместр (приблизно 28 тисяч на рік).

Розмір субсидії

Субсидія складатиме 40% від вартості орендної плати (вказаної у вашому контракті про оренду житла).

Процедура отримання субсидії

Заяву на отримання субсидії слід подавати на сайті комуни за місцем проживання.

Для спрощення процедури, орендарі із зареєстрованими контрактами, зможуть подати автосертифікат свого економічного стану.

Комуна збиратиме заяви протягом 45 днів та складе списки найбільш потребуючих (graduatoria).

Адміністрація регіону, разом із податковою поліцією перевірить правдивість поданих даних та санкціонуватиме можливих порушників.

Якщо ви винайняли житло через агенцію нерухомості, зверніться до них за допомогою.

Увага. Якщо ви орендуєте житло без контракту, субсидія вам не належить.

Маріанна Сороневич

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