Отримайте юридичну консультацію в італійських адвокатів за промоційною ціною 1,99€

Отримайте юридичну консультацію, відповіді на запитання та розв’яжіть проблеми, із якими українці в Італії стикаються найчастіше.

Безплатний додаток Migreat від Stranieri in Italia створений для сприяння інтеграції мігрантів, нових громадян Європи.

За його допомогою можна отримати відповіді на юридичні запитання та розв’язувати проблеми, із якими українці в Італії стикаються найчастіше.

Migreat – максимально полегшує доступ до якісної інформації для іноземців в Італії за допомогою онлайн-консультацій.

Читайте також: ЯК АПОСТИЛЮВАТИ ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ В УКРАЇНІ, В УКРАЇНСЬКОГО НОТАРІУСА

Подати заяву та отримати консультацію з експертами імміграційного права, з питань переїзду в Італію, дозволів на проживання, громадянства та роботи, можна скачавши безкоштовний додаток на ваш мобільний телефон.

До 30 липня 2021 консультації надаються за промоційною ціною – всього за 1,99 євро.

Додаток доступний і для телефонів Android і Apple.

“Понад 10 тисяч користувачів уже завантажили наш додаток – пояснює Вікторія Леонхардт, директор Migreat. – Він дозволяє розв’язати конкретні питання повсякденного життя іммігранта”.

Читайте статтю італійською: CONSULENZE ON LINE: DA OGGI L’APP MIGREAT DISPONIBILE ANCHE PER DISPOSITIVI MOBILE IOS APPLE

Замовляючи консультацію з італійським адвокатом, охочі отримують компетентну інформацію за дуже низькою ціною.

Новітні технології допомагають отримати юридичну консультацію, що спростить життя іммігранта у новій країні.

СКАЧАТИ ДОДАТОК ДЛЯ СИСТЕМ APPLE iOS можна ТУТ.

Покрокову інструкцію замовлення консультації знайдете ТУТ: Отримайте онлайн-консультацію італійських адвокатів.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії