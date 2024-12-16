У 2025 році Європейський Союз впроваджує нові правила в’їзду для громадян країн безвізового режиму, серед яких і Україна. Основна зміна — запровадження обов’язкового дозволу ETIAS, який доведеться отримати перед перетином кордону.
Цей захід мав запрацювати у 2024 році, проте його впровадження перенесли на середину 2025 року. Розбираємося, як це вплине на подорожі українців.
Що таке ETIAS і як його отримати?
ETIAS (Європейська система інформації та авторизації для подорожей) — це спеціальний електронний дозвіл для короткострокових поїздок до країн Європейського Союзу. Він діятиме для громадян 60 країн, які користуються безвізовим режимом з ЄС.
Порядок отримання ETIAS:
- Подання заявки онлайн: для цього потрібна електронна пошта та доступ до інтернету.
- Сплата збору: вартість дозволу становитиме 7 євро.
- Надання паспортних даних: паспорт має бути дійсним щонайменше 3 місяці.
Процедура авторизації проста та не потребує звернення до консульств чи збору біометричних даних.
Термін дії ETIAS:
- 90 днів перебування протягом 180-денного періоду в країнах ЄС.
- Загальний термін дії — 3 роки або до закінчення терміну дії паспорта.
Чому варто підготуватися заздалегідь?
Хоча нові правила почнуть діяти лише у 2025 році, українським туристам рекомендують заздалегідь ознайомитися з процедурою отримання ETIAS. Це дозволить уникнути можливих затримок або непорозумінь під час подорожей.
Корисна інформація для українців щодо платного в’їзду до Європи
- Робота в Європі: Європейські фермери активно шукають сезонних працівників із України, пропонуючи конкурентні умови. Вакансії відкриті в багатьох країнах ЄС для тих, хто готовий працювати на фермах чи збирати врожай.
- Що не можна брати за кордон: Плануючи поїздку, важливо знати список речей, які заборонено вивозити з України чи ввозити до ЄС, щоб уникнути проблем на митниці.
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Переваги ETIAS
Запровадження системи ETIAS — це крок до підвищення безпеки в ЄС. Процес отримання дозволу буде зручним і швидким, а його вартість — доступною. Водночас нововведення потребує уваги та підготовки з боку українських туристів.
Встигніть підготуватися до змін і насолоджуйтеся безвізовими подорожами Європою!