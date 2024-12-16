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Платний в’їзд до Європи: що зміниться для українців у 2025 році?

У 2025 році Європейський Союз впроваджує нові правила в’їзду для громадян країн безвізового режиму, серед яких і Україна. Основна зміна — запровадження обов’язкового дозволу ETIAS, який доведеться отримати перед перетином кордону.

Цей захід мав запрацювати у 2024 році, проте його впровадження перенесли на середину 2025 року. Розбираємося, як це вплине на подорожі українців.

Що таке ETIAS і як його отримати?

ETIAS (Європейська система інформації та авторизації для подорожей) — це спеціальний електронний дозвіл для короткострокових поїздок до країн Європейського Союзу. Він діятиме для громадян 60 країн, які користуються безвізовим режимом з ЄС.

Порядок отримання ETIAS:

  1. Подання заявки онлайн: для цього потрібна електронна пошта та доступ до інтернету.
  2. Сплата збору: вартість дозволу становитиме 7 євро.
  3. Надання паспортних даних: паспорт має бути дійсним щонайменше 3 місяці.

Процедура авторизації проста та не потребує звернення до консульств чи збору біометричних даних.

Термін дії ETIAS:

  • 90 днів перебування протягом 180-денного періоду в країнах ЄС.
  • Загальний термін дії — 3 роки або до закінчення терміну дії паспорта.

Чому варто підготуватися заздалегідь?

Хоча нові правила почнуть діяти лише у 2025 році, українським туристам рекомендують заздалегідь ознайомитися з процедурою отримання ETIAS. Це дозволить уникнути можливих затримок або непорозумінь під час подорожей.

Корисна інформація для українців щодо платного в’їзду до Європи

  1. Робота в Європі: Європейські фермери активно шукають сезонних працівників із України, пропонуючи конкурентні умови. Вакансії відкриті в багатьох країнах ЄС для тих, хто готовий працювати на фермах чи збирати врожай.
  2. Що не можна брати за кордон: Плануючи поїздку, важливо знати список речей, які заборонено вивозити з України чи ввозити до ЄС, щоб уникнути проблем на митниці.

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Переваги ETIAS

Запровадження системи ETIAS — це крок до підвищення безпеки в ЄС. Процес отримання дозволу буде зручним і швидким, а його вартість — доступною. Водночас нововведення потребує уваги та підготовки з боку українських туристів.

Встигніть підготуватися до змін і насолоджуйтеся безвізовими подорожами Європою!

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