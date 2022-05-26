Податковий статус українців за кордоном

Що важливо врахувати?

Багато українських громадян через повномасштабне вторгнення Росії вимушені залишатись за кордоном. Хтось опинився там перед війною і не зміг повернутись, іншим довелося залишити Україну вже після 24 лютого.

Зрозуміло, що наразі щось дуже важко прогнозувати і може так статися, що в залежності від ваших обставин, ваше перебування за кордоном може бути тривалим.

Щойно ви владнали основні питання вашого вимушеного переїзду (пошук житла, оформлення необхідних документів тощо), ми радимо обміркувати подальшу перспективу — і, зокрема, ваш податковий статус. Ось чому це може бути важливо.

Ви можете стати податковим резидентом країни вашого перебування

Тривале перебування в іноземній країні може зробити вас її податковим резидентом.

У більшості випадків це означає, що ця країна захоче оподаткувати весь ваш дохід, де б ви його не отримали: в цій країні або в будь-якій іншій (зокрема в Україні). Тобто, якщо ви продовжуєте працювати як найманий працівник або виконуєте якусь роботу як незалежний підрядник, або ви є власником бізнесу чи нерухомості, або інвестором у фінансові інструменти, або ви айтішник який є учасником корпоративного сток/опціон плану, або вирішили продати вашу нерухомість в Україні, щоб мати кошти на проживання — будь-яка держава, навіть найбільш привітна і дружня, може захотіти оподаткувати ваш дохід чи майно.

Яке перебування є тривалим?

Найчастіше ви можете зустріти строк у 183 дні. Дуже багато країн застосовують цей тест: якщо ви перебуваєте в країні більше 183 днів, ви стаєте її податковим резидентом.

Однак деякі країни застосовують більш складні тести, які враховують не тільки кількість днів перебування. У окремих країнах, якщо ви маєте сім’ю в цій країні або ваші діти пішли до місцевої школи, може бути достатньо 90 днів на рік, щоби вважатися податковим резидентом.

У Великобританії, наприклад, що більше зв’язків ви маєте з країною (житло, сім’я, робота тощо), то менше днів достатньо там перебувати, щоб вважатися резидентом. Деякі ж країни можуть презюмувати отримання вами статусу податкового резидента виходячи суто з факту реєстрації вашого місця проживання у цих країнах.

Наприклад, реєстрація проживання у місцевому муніципалітеті може бути однією з ознак визнання особи податковим резидентом у Італії.

Чи береться до уваги вимушеність перебування? Цей чинник дійсно може бути взято до уваги. Два роки тому світ стикався з подібною проблемою, коли багато людей через пандемію коронавірусу були змушені залишатись за кордоном.

Тоді деякі країни визнали, що час вимушеного перебування не повинен враховуватися при обчисленні строків, достатніх для набуття статусу податкового резидента. Однак наразі ми не стикалися з аналогічними офіційними роз’ясненнями, які стосувалися б війни в Україні.

Ви можете вважатися резидентом одночасно в Україні та у вашій новій країні

Відомо, що Україна неохоче «відпускає» своїх податкових резидентів. Наприклад, в Україні недостатньо просто перебувати за межами країни понад 183 дні, щоб втратити податкове резидентство.

Коли ви залишали Україну, ви навряд чи оформляли виїзд на постійне місце проживання за кордон, а отже формально надалі проживаєте та, як наслідок, вважаєтеся резидентом в Україні.

Крім того, багато з вас можуть бути зареєстровані як фізичні особи — підприємці в Україні, що є самостійною безумовною ознакою податкової резидентності в Україні. При цьому це не заважає вам бути резидентом також і в іншій країні (за ознаками, які наведені вище).

Тобто, ви можете мати статус «подвійного податкового резидента». Це створює ризик подвійного оподаткування — адже і Україна, і ваша нова країна вважатимуть, що мають право оподатковувати весь ваш дохід.

У такому разі на допомогу можуть прийти угоди про уникнення подвійного оподаткування. Вони зазвичай врегульовують питання, коли між країнами виникає конкуренція за вас як за резидента (а точніше — конкуренція за частину ваших доходів у вигляді податків).

Україна має такі угоди з багатьма країнами, у тому числі з усіма країнами ЄС. Однак варто пам’ятати, що угоди з різними країнами можуть відрізнятися. Окрім того, угоди застосовують досить суб’єктивні критерії, які можуть по-різному тлумачитись в різних країнах — багато залежить від практики застосування угод.

Застосування угоди — це завжди індивідуальний випадок, який залежить від конкретних обставин і того, наскільки розвиненою є юрисдикція.

Податкові обов’язки в новій країні можуть виникнути навіть якщо ви не стаєте резидентом

Набуття резидентства — не єдина підстава для оподаткування вашого доходу. Наведемо декілька прикладів.

Ви працюєте як найманий працівник і отримуєте заробітну плату. Якщо ви виконуєте роботу для роботодавця з однієї країни (наприклад, ви продовжуєте працювати на українську компанію), фізично знаходячись в іншій країні, ця країна може оподатковувати вашу заробітну плату.

Тут на допомогу також можуть прийти угоди про уникнення подвійного оподаткування. Однак і вони дозволяють новій країні оподатковувати зарплату за певних умов (за найбільш розповсюдженим правилом — якщо ви фізично знаходитесь в країні понад 183 днів протягом будь-якого 12-місячного періоду).

Тут також можна говорити про вимушеність вашого перебування, але чи буде прийнято такий аргумент місцевими податковими органами — залежить тільки від місцевого законодавства і практики.

Ви надаєте послуги як незалежний підрядник чи консультант або підприємець (зокрема, як ФОП) і продовжуєте отримувати дохід від замовників. Якщо ви надаєте послуги, фізично знаходячись в іншій країні, ця країна може оподатковувати ваші підприємницькі доходи. Правило «183 днів», як для зарплати, тут не діє.

Окрім того, на вас може бути покладено обов’язок реєстрації для цілей ПДВ в тій країні та нарахування такого ПДВ та інших реєстрацій. Так, наприклад, ряд наших ФОПів продовжили свою ІТ або консультаційну діяльність за кордоном застосовуючи український єдиний податок, але в іноземних країнах на ці послуги нараховуються інші податки, які там потрібно сплачувати.

Ви є директором компанії. Якщо ви є директором компанії, яка є іноземною по відношенню до вашої нової країни перебування, і продовжуєте виконувати свої функції, ви можете утворити для цієї компанії постійне представництво чи то взагалі створити умови для визнання податковим резидентом країни вашого перебування не лише вас, а й вашої компанії.

Це дасть змогу країні вашого перебування оподаткувати прибуток вашої компанії. Потенційні податкові обов’язки в такому разі виникають не у вас персонально, а у вашої компанії.

Ви працюєте у шоу-бізнесі, спорті або сфері розваг. Це дуже специфічна сфера, яка має власні особливості з точки зору податкового структурування. Але якщо ви працюєте в цій сфері та виступаєте за межами України, вам слід враховувати, що ваш дохід від цих виступів може оподатковуватися в країні, де вони проводяться. Тому ви можете бути особисто зобов’язані задекларувати ваш дохід і сплатити податок.

Якщо ви володієте бізнесом, до вас можуть застосовуватись місцеві правила КІК

Навіть якщо зараз у вас немає жодних доходів, але ви володієте бізнесом (значними частками в юридичних особах, які є іноземними по відношенню до країни вашого перебування), у вас можуть виникнути податкові зобов’язання в новій країні.

Напевно ви чули про «правила КІК» — коли країна оподатковує нерозподілений прибуток іноземних компаній, власником яких є резидент цієї країни. Такі правила лише нещодавно запрацювали в Україні, але в багатьох країнах світу вони існують вже тривалий час.

Отже, якщо ви власник бізнесу та стаєте резидентом нової країни, вам слід оцінити, чи існують в ній правила КІК і чи впливають вони на вас.

Так, наприклад, ваша українська компанія може оподатковуватися за іноземними правилами, оскільки ви (її власник) стали резидентом іншої держави і ця держава вважає українські компанії вашими іноземними компаніями, до яких можуть застосовуватися її правила оподаткування до нерозподілених прибутків.

Якщо у вас є великі активи, вони можуть оподатковуватися податком на статки

Деякі країни (наприклад, Іспанія) оподатковують статки фізичних осіб. Звісно, це в основному застосовується до заможних громадян, вартість активів яких перевищує певну межу.

Податки на статки можуть застосовуватися як до резидентів (на вартість активів по всьому світу), так і до нерезидентів (на вартість активів, розташованих в цій країні).

Отже, навіть якщо ви не плануєте набувати резидентство якоїсь країни, але роздумуєте над придбанням нерухомості в ній, слід зважити на наявність таких податків.

Загалом, хотів би вас привітати — якщо цей матеріал є актуальним для вашої ситуації, то ви щаслива людина, адже у ваc є або робота або інші доходи, чого наразі немає у багатьох наших співвітчизників. Тому це свого роду приємні проблеми (у порівнянні, звісно).

Додатково додам — багато країн куди виїжджають наші українці, мають свої податкові звільнення і преференційні режими, або можуть підтримувати такі інтерпретації свого законодавства, які не будуть вести до оподаткування ваших доходів там. Це вже питання індивідуального аналізу кожного окремого кейсу.

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