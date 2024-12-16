Що потрібно знати про тимчасовий захист для українців в Італії у 2026 році. Декрет-закон “Milleproroghe”, затверджений італійським урядом, пропонує важливі нововведення для українських громадян, які перебувають під тимчасовим захистом в Італії. Основні положення:

1. Продовження дозволу на прожив

Українці, які отримали дозвіл на проживання, що раніше був подовжений до 31 грудня 2024 року, тепер можуть продовжити його дію до 4 березня 2026 року. Крім того, передбачена можливість переведення тимчасового дозволу на проживання в дозвіл на роботу.

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2. Продовження заходів підтримки та прийому

Підтримка та заходи тимчасового прийому, які діють для власників дозволів на проживання через тимчасовий захист, будуть продовжені згідно з декретом від 7 квітня 2003 року № 85 та указом Президента Ради міністрів від 28 березня 2022 року.

Ці заходи інтегруватимуться у стандартні форми підтримки через спеціальні накази цивільної оборони, які мають бути прийняті до 31 січня 2025 року.

3. Можливість тимчасової роботи в медичній сфері

Українські громадяни можуть тимчасово працювати в Італії у сфері медицини або як соціальні працівники до 31 грудня 2025 року. Це стосується і тих, хто здобув медичну чи соціальну кваліфікацію за кордоном відповідно до директив ЄС.

Що це означає для тих, хто має тимчасовий захист для українців в Італії?

Ці зміни спрямовані на:

Забезпечення безперервної підтримки громадян України, які змушені залишатися в Італії через військові дії.

Створення можливостей для працевлаштування та інтеграції українців у італійське суспільство до 2026 року.

Декрет є важливим кроком для полегшення адаптації українців в умовах війни.

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