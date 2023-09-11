Польща заборонила перевозити через кордон продукти харчування. Що дозволено

Українцям заборонили везти до Польщі продукти харчування, у противному випадку – їх завернуть в Україну.
Польща заборонила перевозити через кордон продукти харчування.
Українцям, які перетинають польський кордон на виїзді з України суворо забороняється перевозити з собою продукти харчування, – повідомляє Львівська митниця посилаючись на польську сторону
Заборона стосується таких продуктів: канапки, овочі, фрукти, рибу, м’ясні, молочні та хлібобулочні вироби та інші продукти.
Із дозволеного тільки: вода, консерви в металевих чи скляних банках, 2 пачки цигарок, алкоголь у дозволених нормах.
Із дозволеного тільки:
- Цигарки — дві пачки, електронні цигарки — 2 шт., сигари — 10 шт., тютюн — 50 г.
- Алкоголь — до 5 л пива, 1 л міцних напоїв, слабоалкогольні вироби — до 2 л.
- Овочі, фрукти — до 5 кг.
- Мед — до 2 кг.
- Кава — до 0,5 кг.
- Медикаменти — на седативні препарати та інші сильні ліки потрібен рецепт.
- Техніка — по одиниці (телефон, ноутбук тощо).
- Дитяче харчування — до 2 кг.
- Морепродукти та риба — до 5 кг.
- Канапки для споживання в дорозі.
- Торти, випічка, цукерки — до 2 кг.
- Харчування для собак та котів (якщо подорожуєш з ними) — до 2 кг.
При виявленні порушень громадяни та їх транспортні засоби будуть повернуті в Україну.
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