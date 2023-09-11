Польща заборонила перевозити через кордон продукти харчування. Що дозволено

Українцям заборонили везти до Польщі продукти харчування, у противному випадку – їх завернуть в Україну.

Польща заборонила перевозити через кордон продукти харчування.

Українцям, які перетинають польський кордон на виїзді з України суворо забороняється перевозити з собою продукти харчування, – повідомляє Львівська митниця посилаючись на польську сторону

Заборона стосується таких продуктів: канапки, овочі, фрукти, рибу, м’ясні, молочні та хлібобулочні вироби та інші продукти.

Із дозволеного тільки: вода, консерви в металевих чи скляних банках, 2 пачки цигарок, алкоголь у дозволених нормах.

Із дозволеного тільки:

Цигарки — дві пачки, електронні цигарки — 2 шт., сигари — 10 шт., тютюн — 50 г.

Алкоголь — до 5 л пива, 1 л міцних напоїв, слабоалкогольні вироби — до 2 л.

Овочі, фрукти — до 5 кг.

Мед — до 2 кг.

Кава — до 0,5 кг.

Медикаменти — на седативні препарати та інші сильні ліки потрібен рецепт.

Техніка — по одиниці (телефон, ноутбук тощо).

Дитяче харчування — до 2 кг.

Морепродукти та риба — до 5 кг.

Канапки для споживання в дорозі.

Торти, випічка, цукерки — до 2 кг.

Харчування для собак та котів (якщо подорожуєш з ними) — до 2 кг.

При виявленні порушень громадяни та їх транспортні засоби будуть повернуті в Україну.

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