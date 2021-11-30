Масового повернення українців – трудових мігрантів на Батьківщину, попри економічну кризу, не відбувається, заявив народний депутат, засновник міжнародного благодійного фонду “Open Ukraine” Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні круглого столу на тему: “Хто і що чекає на українського емігранта після його повернення?”.

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Як передає кореспондент УНІАН, за словами Яценюка, українські трудові мігранти рівномірно розподілені між Росією і країнами Європейського Союзу, які з початком кризи розпочали програми повернення трудових мігрантів до країн проживання. “Парадоксально, але фактом є те, що, не дивлячись на наявність таких програм, поки що в Україні ми не відчуваємо серйозного притоку, серйозного повернення трудових мігрантів”, – зазначив він.

На думку Яценюка, враховуючи нинішню статистику, є позитивом те, що процес масового повернення не розпочався і українці залишаються працювати за кордоном. Водночас, він важає необхідним запровадити в державі програми соціально-економічної та духовної адаптації тих мігрантів, що повертаються додому.

“Ці люди, які повернулися чи повернуться, потрібні Україні, як і Україна потрібна цим людям, бо іншої рідної землі в них немає. І ми зобов’язані зробити все для цих людей, як і для всього 46 мільйонного суспільства в цілому”, – наголосив п Яценюк.

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За інформацією директора Інституту демографії й соціальних досліджень Національної академії наук України Елли Лібанової з початком кризи повернення заробітчан з країн Західної Європи взагалі припинилося. На її думку, це пов’язано з тим, що раніше люди заробляли певну суму, приїжджали в Україну і відкривали власну справу. Зараз, в умовах кризи, такої можливості не стало.

Відповідаючи на запитання журналістів, п. Лібанова також висловила думку, що найближчим часом слід очікувати повернення трудових мігрантів з Росії, оскільки в’їхати до цієї країни простіше, ніж до ЄС. Саме тому, вважає вона, у будь-якій країні Євросоюзу українські заробітчани намагатимуться залишатися якнайдовше.

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