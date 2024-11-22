Посольства трьох європейських країн — Іспанії, Італії та Греції — в Україні тимчасово припинили прийом відвідувачів після попередження США про можливу масштабну повітряну атаку.

Що сталося?

За інформацією Укрінформу, дипломатичні представництва оголосили про закриття через підвищений ризик авіаударів, які можуть охопити всю територію України.

Посольство Іспанії повідомило, що цього дня послуги надаватися не будуть. У листі, надісланому громадянам Іспанії, які перебувають в Україні, дипломати рекомендували:

повідомило, що цього дня послуги надаватися не будуть. У листі, надісланому громадянам Іспанії, які перебувають в Україні, дипломати рекомендували: уникати необов’язкових переміщень;

дотримуватися рекомендацій місцевої влади;

завжди мати доступ до укриттів.

Посольство Італії заявило, що тимчасово зачиняється для відвідувачів, однак його співробітники продовжують виконувати свої обов’язки.

заявило, що тимчасово зачиняється для відвідувачів, однак його співробітники продовжують виконувати свої обов’язки. Посольство Греції також оголосило про припинення прийому громадян із міркувань безпеки. Представники закликали уникати поїздок і залишатися в безпечних місцях.

Що відомо про попередження США?

Посольство США в Україні раніше отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. У зв’язку з цим американські громадяни отримали попередження про необхідність посилити заходи безпеки та уникати ризикованих дій.

Що робити українцям?

У світлі можливих загроз громадянам рекомендовано:

слідкувати за офіційними повідомленнями місцевої влади;

знаходитися поруч із безпечними укриттями;

уникати масових скупчень людей.

Ситуація залишається під пильним контролем дипломатичних представництв та української влади.

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