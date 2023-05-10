Посольство Італії не рекомендує громадянам поїздки в Україну

Посольство Італії закликало громадян своєї країни відмовитися від поїздок до України через останні атаки на столицю, повідомляє прес-служба посольства Італії.

“Збройні напади на Київ та всю територію України. Ситуація у сфері безпеки залишається критичною, існує ризик відключення електроенергії. Усі поїздки в Україну в будь-якій якості настійно не рекомендуються”: – йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

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