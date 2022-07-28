Потяг затримали? Відмінили політ? Дізнайтеся права пасажирів в ЄС

Ваш потяг затримали або відмінили політ? Дізнайтеся більше про права пасажирів, якщо подорожуєте територією ЄС.

Під час дороги можуть трапитися різні нюанси, наприклад несподівані затримки, відміни чи втрачений багаж. Саме тому євродепутати допомогли представити правила ЄС, які зобов’язують транспотртні компанії надавати пасажирам їжу, житло, компенсацію чи повернення коштів, якщо виникнуть проблеми.

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Права пасажирів, які подорожують літаком залежать від певних обставин, наприклад якщо політ здіснюється в межах ЄС або з країни ЄС до іншої країни, що не входить в Євросоюз.

Для пасажирів, які подорожують залізницею правила компенсації діють для дороги на території ЄС.

Для довгих подорожей автобусом та для подорожей кораблем чи поромом (річковим та морським транспортом) правила діють якщо подорож починається чи закінчується в ЄС.

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