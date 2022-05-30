Похоронне бюро Funeralia щоденно працює над наданням ритуальних послуг з поховання, кремації, перевезень тіл померлих громадян України, над оформленням документів про смерть в Італії тощо.

Власник похоронного бюро Funeralia – Олег Мілінський

Італія – країна, у якій десятиліттями живуть і працюють, майже 300 тисяч українців.

І це лише за офіційними даними!

Вони приїжджали в Україну лише на відпустку, а згодом знову рушали на заробітки до Італії.

У такому ритмі не обходиться без трагічних випадків, коли життя раптово обривається.

Коли родичі отримують сумну звістку, яка перевертає усе життя, вони опиняються на порозі смутку, горя й безвиході.

У таких випадках наші земляки потребують чи не найміцнішої підтримки.

На допомогу прийде похоронне бюро в Італії – ритуальна служба Funeralia Олега Мілінського.

Без перебільшення та зайвих слів – Ритуальні послуги №1 в Італії для українців.

Зробимо кремацію тіла померлого в Італії та перевеземо урну з прахом через кордон до України.

Зробимо поховання в будь-якому місті Італії.

Зробимо перевезення тіла померлого з Італії до України для подальшого поховання на Батьківщині.

Підкажемо, як зробити соціальне (безкоштовне) поховання якщо немає грошей.

Власник похоронного бюро Funeralia – Олег Мілінський – та його команда щоденно працюють над наданням ритуальних послуг з поховання, кремації, перевезень тіл померлих громадян України, над оформленням документів про смерть в Італії тощо.

Ритуальний транспорт Funeralia щодня перетинає кордон України – тіла померлих в Італії українців та українок знаходять свій одвічний спокій на українській землі.

Все це робиться у постійному контакті з українськими дипломатами в Генеральних Консульствах України в Італійській Республіці в містах Рим, Неаполь, Мілан – адже без консульських дозволів зробити поховання, кремацію чи перевезення тіла з Італії неможливо!

І консули України в Італії допомогають – низький їм уклін та вдячність від нас та сотен українських родин.

Зі свого боку:

Надамо найнижчі ринкові ціни на ритуальні послуги в Італії;

Зробимо перевезення померлих та кремацію безкоштовно для родин (у випадку дійсної страховки);

Зробимо перевезення тіла в Україну оперативно – за 5-7 робочих днів;

Оформимо всі необхідні документи та свідоцтво про смерть в Італії;

У разі відсутності грошей – зробимо все можливе, аби допомогти родинам зі збірками грошей на поховання в Італії, транспортування тіла померлого з Італії в Україну, кремацію в Італії.

Ознайомитись з нашою щоденною роботою з надання ритуальної допомоги землякам Ви можете на наших сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram.

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Бажаємо, аби наші ритуальні послуги Вам не знадобились.

Але, якщо горе прийде – допоможемо Вам.

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