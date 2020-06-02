Почався прийом заяв на легалізацію в Італії

Починаючи із 1 червня, можливо подавати заяви на легалізацію-2020 в Італії.

Вам не слід поспішати. Італійський уряд не встановив максимальної кількості працівників, які зможуть скористатися санаторію, тому легалізуватися зможуть усі, хто має відповідні реквізити.

Прийом запитів триватиме до 22:00 15 липня 2020 року. Тобто у вас є півтори місяці на те, щоб добре підготувати документи.

Остаточні деталі легалізації було опубліковано лише кілька днів тому, але навіть ці пояснення залишають деякі неясні пункти та можливість інтерпретації.

Я продовжуватиму висвітлювати різні аспекти санаторії на моїй сторінці.

Хай щастить усім, хто усі ці роки чекав можливості отримання дозволу на проживання в Італії!

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