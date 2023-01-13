Починається запис учнів у ліцеї і коледжі Італії. Покрокова процедура реєстрації

З 9 січня в Італії батьки учнів старих класів (від 2009 року народження та старші) можуть пройти процедуру онлайн-реєстрації для запису своєї дитини до ліцею чи коледжу.

Для запису до шкіл на 2023/2024 навчальний рік у резидентів Італії є час до 20:00 31 січня 2023 року.

Процедура реєстрації учнів у ліцеї і коледжі Італії

Щоб зареєструватися у вибраній школі, вам необхідно мати цифровий код Spid. Для цього вам необхідно зайти на портал Міністерства освіти Miur.

Далі натисніть у центральній частині сторінки на кнопку «Реєстрація».

Вам відкриється сторінка, де потрібно ввести податковий код (codice fiscale).

Наступний крок – ввести свої особисті дані: ім’я, прізвище, дату народження, адресу електронної пошти.

Після заповнення можна переглянути всі введені дані. Щоб завершити реєстрацію, оберіть опцію «підтвердити свої дані». Якщо ви помітили помилку натисніть «Indietro», щоб повернутися до попереднього кроку та внести необхідні виправлення.

Після надсилання та підтвердження даних ви отримаєте електронний лист за вказаною адресою, в якій є посилання, на яке ви повинні натиснути, щоб підтвердити реєстрацію.

На цьому етапі ви отримаєте другий електронний лист з обліковими даними (ім’я користувача та пароль) для доступу до служби онлайн-реєстрації.

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Відсилка заяви

Після реєстрації з 9 січня ви можете увійти у програму, натиснувши кнопку «ДОСТУП ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ» (“ACCEDI AL SERVIZIO”).

Увійдіть у програму, натисніть «Надіслати нову заявку» (“Presenta una nuova domanda di iscrizione”) та почніть процедуру онлайн-реєстрації.

Запис у школу дітей з неіталіським громадянством

Спеціальні правила встановлені для запису до шкіл учнів з неіталійським громадянством.

Зокрема, Міністерство освіти уточнює, що онлайн-реєстрацію дозволено навіть тим, хто не італійського диплома за минулий рік.

Фактично системна функція дозволяє створити «тимчасовий код», який шкільний заклад у найкоротші терміни замінить остаточним ІПН.

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