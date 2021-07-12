Права доглядальниць і домашніх працівниць у період відпусток: термін і період, оплата, хвороба під час відпустки, тощо.

Наближаються період відпусток, тому домашнім працівницям і доглядальницям в Італії важливо знати їх правила та обов’язки у літній період.

Права доглядальниць і домашніх працівниць: термін і період відпустки

У робочому контракті повинно бути описано термін і період відпустки. Зазвичай вона надається той час, коли сім’я роботодавців також йде у відпустку

Якщо у контракті про відпустку не згадується, цю інформацію можна додати у будь-який момент.

Домашні працівники, що проживають у домі роботодавця, або працюють погодинно, мають право на 26 днів відпустки за кожен відпрацьований рік.

Якщо працівник працює менше ніж рік, відпустка вираховується на основі відпрацьованих місяців.



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У деяких випадках роботодавець за домовленістю із працівником може надати йому додаткові дні відпустки авансом.

Працівник може отримати відпустку одночасно або поділити її на дві частини по 13 днів.

Іноземним працівникам дозволені накопичення відпустки за два роки, що дозволить їм поїхати на батьківщину на довший період.

Хвороба під час відпустки

Якщо домашній працівник захворів, його відпустка призупиняється на термін госпіталізації.

Після виписки з лікарні відпустка відновлюється. Потрібно вчасно повідомити роботодавця про госпіталізацію, надавши довідку з лікарні.

Супровід роботодавця

Домашні працівники які проживають разом із роботодавцем, зобов’язані слідувати роботодавцем у заміські будинки під час відпустки роботодавця.

Працівнику не належать доплати під час переїзду, якщо цього не передбачено у контракті.

Домашній працівник із частковою зайнятістю, або той що працює по годинах, не зобов’язаний супроводжувати роботодавця у відпустку.

Про це вони повинні домовлятися додатково.

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Оплата відпустки

Відпустка оплачується як один робочий місяць.

За законом, роботодавець не може замінити її грошовими виплатами. Відпустка є незаперечним правом працівника.

Якщо домашні працівник не використовує своїх і своєї відпустки, він отримує компенсацію лише у разі завершення робочих стосунків.

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