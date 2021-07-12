Іноземці, які вчасно подали на поновлення пермессо, після закінчення терміну його дії, зберігають права, які вони мають володіючи дійсним документом.

Нагадуємо, що на поновлення дозволу на проживання слід за 60 днів до закінчення терміну дії документа.

Імміграційний закон Італії (l’art. 5, co. 9bis del T.U. Immigrazione) передбачає, що “до очікуючи видачі або продовження дозволу на проживання, іноземний працівник вважається таким, що законно проживає на території Італії і може здійснювати трудову діяльність”.

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Директива Міністерства внутрішніх справ Італії від 5 серпня 2006 року пояснило, що, чекаючи продовження посвідки на проживання, іноземний громадянин може:

• виїхати з Італії та повернутися згідно на її територію.

• зберігає право на охорону здоров’я;

• може продовжувати відвідувати навчальні курси;

• продовжувати працювати;

• звільнитися і влаштуватися на нову роботу;

• отримати посвідчення водія;

• виробити італійське посвідчення особи.

Увага! Права тих, хто очікує відповіді на легалізацію, дещо відрізняються від вище перечислених. Почати користуватися цими правами ви можете після позитивного рішення префектури у вашій справі та подачі на отримання дозволу на проживання. Читайте про це у попередніх публікаціях.

Охорона здоров’я

Указ Президента (DPR 334/2004) передбачає можливість реєстрації та користування послугами Національної служби охорони під час запиту про поновлення дозволу на проживання.

Тобто іноземні громадяни продовжують користуватися правом на охорону здоров’я навіть на етапі оновлення їх документів.

Робота

Працівник може вільно працювати, чи змінити роботодавця. У разі втрати роботи іноземець може подати заяву на отримання допомоги по безробіттю.

Посвідчення водія

Іноземець може отримати посвідчення водія на основі квитанції про подачу пермессо на поновлення.

Посвідчення особи

Виробити нову, або поновити дію carta d’identità можна на основі квитанції про подачу пермессо на поновлення.

Крім того, термін дії посвідчення особи складає 10 років і не залежить від тривалості дозволу на проживання.

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