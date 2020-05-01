4 травня в Італії починається Другий етап виходу із карантину. Він надаватиме більше можливостей для свободи пересування жителів країни.

Деталі правил, які діятимуть на території Італії озвучив прем’єр міністр країни Джузеппе Конте.

Розглянемо їх детальніше.

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Причини виходу із дому

Абсолютно вільного виходу із дому не буде.

“Виходити із дому дозволено лише через вмотивовані підтверджені причини”. Ними є потреби по роботі, або ситуації, пов’язані із гострою необхідністю, або станом здоров’я.

Можна буде відвідувати громадські парки та зайняття спортом на свіжому повітрі. Дозволено гуляти із дітьми у парках та дитячих майданчиках, але за умови дотримання дистанції із іншими дітьми.

Будуть дозволені поїздки для відвідання родичів, проте за умови дотримання соціальної дистанції (принаймні один метр) та використання засобів захисту дихальних шляхів.

Заборонено організовувати багатолюдні свята, навіть із своїми родичами.

Заборонено вільний переїзд між регіонами. “У будь-якому випадку, – повідомив Конте, – забороняється переїжджати громадським або приватним транспортним між регіонами. Це можливе лише у випадку засвідчених робочих причин, абсолютної терміновості, або за станом здоров’я”.

«Дозволяється повернутися додому, чи до місця проживання”.

Автосертифікати

Продовжуватиметься використання автосертифікатів. Проте буде введено новий бланк, на даний час його ще не опубліковано.

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Громадський транспорт

Послуги громадського транспорту буде забезпечено, проте слід уникати переповнених салонів та станцій.

“Президенти регіонів повинні гарантувати забезпечення потреб пасажирів, однак, змоделювати їх таким чином, щоб уникнути переповнення транспортних засобів у години найбільшого пасажиропотоку».

В громадському транспорті повинна гарантуватися кількість пасажирів, яка дозволяє дотримання дистанції одного метру один від одного.

На станціях метрополітену повинні бути передбачені різні входи та виходи. Пасажиропотоки не повинні пересікатися.

Також ”використовуватимуться системи відеоспостереження за потоками пасажирів, які допоможуть уникнути їх скупчень”.

У транспорті, на станціях та вокзалах будуть поширюватися запобіжні звукові, чи голосові повідомлення.

У салоні громадського транспорту буде призупинено продаж проїзних квитків;

У випадку надмірної кількості пасажирів, водії можуть не робити деяких зупинок.

Де це можливо, буде встановлено автомати самообслуговування для придбання квитків. Їх саніфікуватимуть кілька разів на день,

Безпечні відстані у транспорті будуть марковані спеціальними наклейками.

У години із найбільшим потоком пасажирів буде збільшено частоту руху громадського транспорту.

Поведінка пасажирів

Пасажири повинні обов’язково носити маску. Якщо у них немає фабричної маски, її може замінити виготовлена з тканини. Маска повинна покривати ніс і рот.

Місця, які не можна займати, позначатимуться маркерами.

Пасажири не повинні питати інформацію у водія.

Пасажири повинні дотримуватися дистанції та уникати переповненого транспорту.

У наступних постах, я опублікую уточнення виходів із дому та правила поведінки у інших сферах, які діятимуть в Італії після 4 травня.

Маріанна Сороневич

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