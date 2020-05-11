Правила, які діятимуть із 4 травня для південних регіонів Італії, на прикладі регіону Кампанія

Італія перейшла у другу фазу карантину, тобто поступове послаблення карантинних обмежень, запроваджених в Італії з березня.

У різних регіонах діятимуть різні правила. Вони залежатимуть від обсягу поширення Covid19. Тому, складно давати універсальну інформацію. Проте, більшість цих правил діятимуть на півдні країни.

Генеральне консульство України в Неаполі опублікувало пояснення правил, які діятимуть в Регіоні Кампанія.

У регіоні Кампанія (Неаполь), проживає найбільш чисельна українська громада. Отже, ГКУ України в Неаполі наводить, на їх думку, найважливіші та найактуальніші для громадян України законодавчі вимоги, які будуть чинними з 4 травня 2020 року в регіоні Кампанія:

Носіння масок

обов’язкове носіння масок навіть у відкритих місцях (окрім дітей віком до 6 років та осіб, яким за станом здоров’я маски протипоказані);

Окрім захисної функції, маска буде для вас навіть певною запорукою меншої ймовірності того, що вас зупинятимуть правоохоронні органи і цікавитимуться причинами неперебування вдома);

Переїзд між регіонами

обов’язкове проходження у домашніх умовах 14-денного карантину з моменту в’їзду на територію регіону з-за кордону та з інших регіонів Італії (не лише північних) з інформуванням про прибуття в Кампанію місцевої комуни і відділку ASL та повним уникненням соціальних контактів (обов’язок не проходити карантин не поширюється на осіб, які в’їжджають в Кампанію у зв’язку з роботою чи з огляду на стан здоров’я, що має бути підтверджено документально);

Прогулянки

дозволено прогулянки, не групами, а індивідуально, дотримуючись відстані щонайменше 2 м від інших осіб (дозволена менша дистанція, якщо йдеться про супровід неповнолітніх членів сім’ї або несамодостатніх осіб).

Прогулянки дозволяються поблизу місця проживання (відстані, на яку можна віддалитися від власного помешкання, не вказано, проте, як зазначив один з поліцейських на пункті контролю, якщо ви проживаєте в Неаполі поблизу площі Гарібальді, то на Вомеро чи Позілліпо гуляти не можете); прогулянки в парках, у т.ч. на довшу відстань (т.зв. footing), біг (jogging) у їхньому класичному розумінні наразі заборонені;

Замовлення продуктів

дозволено здійснювати замовлення продуктів харчування (умовно кажучи – піци) телефоном чи on line (протягом дня, без обмеження часових рамок); очікування біля піцерій на отримання замовленої піци (т.зв. asporto або take away) заборонено;

Крамниці та торгові точки

будуть відкриті газетярські кіоски, продуктові магазини з дотриманням санітарних і дистанційних норм; із найбільш затребуваних інших послуг – ринки і, наприклад, магазини одягу наразі залишаються закриті;

Автосертифікати

при переміщенні, навіть у сусідній магазин чи аптеку, все ще треба заповнювати autocertificazione (заява від вашого імені з поясненням причин неперебування вдома);

дозволяється (без обмежувальних часових рамок, як у випадку з прогулянками) обгрунтоване відвідування рідних (congiunti), а відтак у заяві від вашого імені в якості причини неперебування вдома ви відзначаєте «situazione di necessita».

У світлі викладеного вище, ситуація з пандемією дещо покращується, але дуже повільно. Коронавірус буквально продовжує вбивати (в цілому, в Італії померло 27.682 осіб, за минулу – 323), кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом перевищує 104 тис.; додаймо сюди тих, хто може бути інфікований, але не має симптомів.

Відтак, попри зазначені вище ці та інші послаблення, які будуть введені на національному чи регіональному рівнях, можливість «відвідувати рідних» не має сприйматися як можливість частіше, ніж досі, без аргументованої причини виходити на вулицю. Доцільно і надалі уникати місць скупчень людей, носити маску, і взагалі, по можливості, якомога довше – через «не можу» знаходитися вдома.

Будьте здорові, дорогі співвітчизники; не сумніваюся у вашій подальшій самодисципліні, дотриманні уже давно всім відомих обмежень, які залишаються чинними, та незмінному слідуванні протиепідемічних правилам”.

Дякуємо ГКУ в Неаполі, та Генконсулу пану Гамоцькому за публікацію цього роз’яснення.